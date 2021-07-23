Kesilmekten son anda kurtuldu, drone’den kaçamadı

Tüm çabalara rağmen bulunamayan kaçak kurbanlık bölgeye getirilen drone ile bulundu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bozburun mahallesinde Şenol Koçyiğit’e ait besi çiftliğinde kesime hazırlanan kurbanlık düve, kaçtı.

Kaçtığı çiftlikten 6 km uzaklıkta drone ile bulundu.

2 GÜN BOYUNCA ARANDI AMA...

Kurbanlık düveyi bulmak için 10 kişi yaklaşık 2 gün boyunca arama yaptı. Tüm çabalara rağmen bulunamayan kaçak kurbanlık bölgeye getirilen drone ile de yapılan çalışmalar neticesinde 6 kilometre uzaklıkta Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Mahallesi Kayaklar Sokakta bulundu.

Kaçak kurbanlık veteriner hekim yardımıyla sakinleştirici iğne yapılarak yakalandı.

Veteriner hekim yardımıyla sakinleştirici iğneyle yakalanan düve zorluklarla kamyonete bindirilerek tekrardan besi çiftliğine götürüldü. Kurbanlık düveyi satın alan hissedarlara ise çiftlikten başka bir kurbanlık hayvan kesildiği öğrenildi.

REKLAM

GÜNDEM Sahibinden kaçan dana Haliç'e atlayarak Balat'a kadar yüzdü