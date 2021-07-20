Sahibinden kaçan dana Haliç'e atlayarak Balat'a kadar yüzdü

Beyoğlu Kasımpaşa’da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç’e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. "Mezarlığın oradan denize atladı" Kurbanlık dana sahiplerinden Mahmut Altun, " Okçular teknesinin oradan kaçtı. Kamyonetten indirirken atladı. Mezarlığın oradan denize atladı. Buraya kadar yüzdü. Boğulmadı hayvan. Arkadaşımız polis ekiplerine haber verdi. Deniz polisi takip etti. Burada yardımcı oldu. Kıyıya çıkardılar. Bizim gençlerimizde arkasından koştu. Biz kurbanı Anadolu Gençlik Derneği(AGD) adına kesiyoruz. Onlara yardım ediyoruz" dedi. Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana, Balat sahilinde hisse sahipleri tarafından kesildi.
Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi "
Kasımpaşa’dan atlayarak buraya kadar geldi. Emniyet güçleri deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine getireceğiz. Sağ salim geldi" ifadelerini kullandı.
Dananın kurtarılması çalışmalarına katılan Berkan Server ise
"Okmeydanı taraflarında kurbanlık arabadan indirilirken indiren şahsa saldırmış orada ipleri kaybetmişler. Kurban koşa koşa tesislerin oradan denize atlamış. Deniz polisinin haberi olmuş, hep birlikte çıkarmış. Biz de yardım ettik" dedi.
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689’uncu gününe girdi. Kurban Bayramı’nda bile hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.
Diyarbakır’da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.
Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, Kurban Bayramı’nın buruk ve acı geçtiğini kaydetti. Anne Biçer, “2 yıl bitecek 3. yıla girecek eylemimiz, evlatlarımızı istiyoruz haklı bir mücadele. Bugün bayram bizim için çok buruk ve acı geçiyor, herkes evlatlarıyla bayram kutlarken biz burada evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz, bir umut gelirler diye bekliyoruz. Biz diliyoruz ki tek dileğimiz Kurban Bayramı’nda evlatlar annelerine kavuşsun. Buna sebep olanlardan Allah razı olmasın, Rabbim HDP ve PKK’yı helak etsin. Biz burada eylemimizde kararlıyız sonuna kadar. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan gel kolluk kuvvetlerimize teslim ol, çünkü artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bak senin için bayram günü bile burada oturuyoruz, evimizi diğer çocuklarımızı unuttuk. Benim oğlum beni görürse, duyarsa geri geleceğine inanıyorum, çünkü oğlumu kandırarak götürdüler dedi.
Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti.
Begdaş, Bize bayram yok, 4 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Buruğuz, herkes mezarlıklara gitti, kurbanlarını kesti, bizim öyle şanslarımız da olmadı, Allah HDP’yi yerle bir etsin. Artık yeter bu HDP yola gelsin, evlatlarımızı bıraksın. Ne bir bayram ne de bir düğünümüz var, bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var. Kimi 12 bayram yapmadı, kimi ise 5 bayram, benim oğluma elbise giydirmedim. Dayanacak gücümüz kalmadı nereye kadar sabredeceğiz, Oğlum Yusuf gel, bugün kardeşin Muhammed elbise giymedi artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.
Evlat Nöbeti'ndeki aileler Kurban Bayramı’na hüzünlü girdi
Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689'uncu gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramı'na buruk ve hüzünlü girdi.
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Huzur ve güvenin sağlandığı 2 bin rakımlı Şen yayla bölgesinde Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor.
İlkbahar mevsimiyle birlikte bölgeye gelen besiciler, yılın büyük bir bölümünü burada kurdukları çadırlarda geçiriyor.
Arefe günü bayram için hazırlık yapan çiftçiler, geleneksel kutlamalarını çadırlarda yapıyor.
Günün ilk ışığıyla birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar, daha sonra bayramlaşarak, hazırlanan yöresel sofrada hep birlikte yemek yiyor.
Kurban Bayramı’nı Şen yayla bölgesinde geçirdiklerini ifade eden Zabit Eker isimli vatandaş, yaylacıların yılın 5-6 ayını burada hayvan otlatarak geçirdiğini ifade ederek, “Bizde bugün Muş’tan gelerek, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak onların bayramlarını tebrik ettik. Uzun bir zaman sonra bir arada olmanın huzurunu yaşadık. Böyle huzurlu ve güzel bayramlar diliyoruz” dedi.
“Uzun bir aradan sonra buraya geldik” <br> <br> Şen yayla denilince, şenliklerin akla geldiğini anlatan Eker, “Maalesef bu bölgede çok acılar, çok olaylar yaşanmış. Uzun bir aradan sonra buraya geldik. Pandeminin hafiflemesiyle beraber bu insanlarımızla birlikte olduk. Gayet güzel bir bayram geçirdik.
Bizi ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir yerde ve çadırda bayram namazını kılıp, burada kahvaltı yapmak çok ayrı bir duygu ve güzelliktir. Biz bugün bu güzelliği yaşadık.
Gerçekten çok değişik bir ortamda bu bayramı kutladık. Bütün bayramların böyle güzel, huzurlu ve neşeli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bayramdan bir gün önce hazırlıklara başladıklarını ifade eden yaylacılardan Rüzgar Çelik ise “Babam ve amcalarım her sene bu geleneği sürdürüyorlar.
Bizlere de bunu miras bırakmayı hedefliyorlar. İnşallah bizde o mirası layıkıyla taşırız.
Buraya Diyarbakır’dan, İstanbul’dan, Batman’dan, Muş’tan, çevre il ve ilçelerden gelen eş, dost ve akrabalarımızla burada toplanıp bayramlaşıyoruz” diye konuştu.
Terörden temizlenen Şen yaylada Kurban Bayramı sevinci
PKK terör örgütünden temizlenen Muş'un Şen yayla bölgesinde, Kurban Bayramı sevinçle kutlanıyor. Arefe günü bayram için hazırlık yapan çiftçiler, geleneksel kutlamalarını çadırlarda yapıyor. Günün ilk ışığıyla birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar, daha sonra bayramlaşarak, hazırlanan yöresel sofrada hep birlikte yemek yiyor.
FOTOĞRAF 23
Huzur ve güvenin sağlandığı 2 bin rakımlı Şen yayla bölgesinde Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor.
İlkbahar mevsimiyle birlikte bölgeye gelen besiciler, yılın büyük bir bölümünü burada kurdukları çadırlarda geçiriyor.
Arefe günü bayram için hazırlık yapan çiftçiler, geleneksel kutlamalarını çadırlarda yapıyor.
Günün ilk ışığıyla birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar, daha sonra bayramlaşarak, hazırlanan yöresel sofrada hep birlikte yemek yiyor.
Kurban Bayramı’nı Şen yayla bölgesinde geçirdiklerini ifade eden Zabit Eker isimli vatandaş, yaylacıların yılın 5-6 ayını burada hayvan otlatarak geçirdiğini ifade ederek, “Bizde bugün Muş’tan gelerek, gelenek ve göreneklerimize uygun olarak onların bayramlarını tebrik ettik. Uzun bir zaman sonra bir arada olmanın huzurunu yaşadık. Böyle huzurlu ve güzel bayramlar diliyoruz” dedi.
“Uzun bir aradan sonra buraya geldik” <br> <br> Şen yayla denilince, şenliklerin akla geldiğini anlatan Eker, “Maalesef bu bölgede çok acılar, çok olaylar yaşanmış. Uzun bir aradan sonra buraya geldik. Pandeminin hafiflemesiyle beraber bu insanlarımızla birlikte olduk. Gayet güzel bir bayram geçirdik.
Bizi ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir yerde ve çadırda bayram namazını kılıp, burada kahvaltı yapmak çok ayrı bir duygu ve güzelliktir. Biz bugün bu güzelliği yaşadık.
Gerçekten çok değişik bir ortamda bu bayramı kutladık. Bütün bayramların böyle güzel, huzurlu ve neşeli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Bayramdan bir gün önce hazırlıklara başladıklarını ifade eden yaylacılardan Rüzgar Çelik ise “Babam ve amcalarım her sene bu geleneği sürdürüyorlar.
Bizlere de bunu miras bırakmayı hedefliyorlar. İnşallah bizde o mirası layıkıyla taşırız.
Buraya Diyarbakır’dan, İstanbul’dan, Batman’dan, Muş’tan, çevre il ve ilçelerden gelen eş, dost ve akrabalarımızla burada toplanıp bayramlaşıyoruz” diye konuştu.
Terörden temizlenen Şen yaylada Kurban Bayramı sevinci
PKK terör örgütünden temizlenen Muş'un Şen yayla bölgesinde, Kurban Bayramı sevinçle kutlanıyor. Arefe günü bayram için hazırlık yapan çiftçiler, geleneksel kutlamalarını çadırlarda yapıyor. Günün ilk ışığıyla birlikte bayram namazı kılan vatandaşlar, daha sonra bayramlaşarak, hazırlanan yöresel sofrada hep birlikte yemek yiyor.