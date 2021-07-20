Sahibinden kaçan dana Haliç'e atlayarak Balat'a kadar yüzdü

Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, Kurban Bayramı’nın buruk ve acı geçtiğini kaydetti. Anne Biçer, “2 yıl bitecek 3. yıla girecek eylemimiz, evlatlarımızı istiyoruz haklı bir mücadele. Bugün bayram bizim için çok buruk ve acı geçiyor, herkes evlatlarıyla bayram kutlarken biz burada evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz, bir umut gelirler diye bekliyoruz. Biz diliyoruz ki tek dileğimiz Kurban Bayramı’nda evlatlar annelerine kavuşsun. Buna sebep olanlardan Allah razı olmasın, Rabbim HDP ve PKK’yı helak etsin. Biz burada eylemimizde kararlıyız sonuna kadar. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan gel kolluk kuvvetlerimize teslim ol, çünkü artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bak senin için bayram günü bile burada oturuyoruz, evimizi diğer çocuklarımızı unuttuk. Benim oğlum beni görürse, duyarsa geri geleceğine inanıyorum, çünkü oğlumu kandırarak götürdüler dedi.