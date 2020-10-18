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KOCAELİ

Kocaeli Haberleri: ​Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

Yufka açıp satarak cami yaptırıyorlar

Kocaeli Kartepeli kadınlar, mahalleye cami yaptırabilmek için her gün binlerce yufka açıp satıyor. Emektar kadınlar, ayrıca caminin bir an önce tamamlanabilmesi için, ellerinin hamuruyla harç karıp tuğla taşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan kadınlar, mahalleye cami yaptırabilmek için her gün binlerce yufka açıp satıyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan kadınlar, mahalleye cami yaptırabilmek için her gün binlerce yufka açıp satıyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bölgeye cami yaptırabilmek için anlamlı bir projeye imza atıyor. Cami yapımı için kolları sıvayan emektar kadınlar, el emekleriyle her gün binlerce yufka açarak, satılan yufkaların paralarıyla caminin eksik malzemelerini alıyor. Yufka açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, bir fabrikada çalışırcasına emek sarf ediyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Bu uğurda günlük yaşantılarından fedakarlık yapan kadınlar, bazı günler geç saatlere kadar çalışıyor. Öte yandan kadınlar, caminin bir an önce tamamlanabilmesi için ellerinin hamuruyla harç karıp, inşaatın tuğlalarını taşıyor. Kadınlar, caminin yapımı tamamlandıktan sonra ise, yine bu şekilde çalışmaya devam ederek başka yerlere de yardım edebilmeyi istiyor.

DUYANLAR DESTEK OLUYOR

Camiye katkıda bulunmak için gönüllü kadınlarla 2 yıldır yufka açtıklarını belirten Uzuntarla Mahalle Muhtarı Nimet Karagöz, "Halk, vatandaşlar, her yerden duyanlar bize destek çıkıyor. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biz 20-25 bayanla bu işe başladık. Şu anda pandemi dolayısıyla 10 kişi, 9 kişi, genelde 11’i geçirmiyoruz. Dönüşümlü olarak bu işi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

GÜNDE EN AZ BİN YUFKA

Günde en az bin yufka yaptıklarını vurgulayan Karagöz, "Aşağıya hiç düşmedik. Bin 300, bin 400 yufka yaptığımız zamanlar da oldu. Talep çok olduğu zaman çift vardiya yaptığımız zamanlar da oldu. Gece de çalıştığımız oldu o zaman yaptığımız yufka sayıları 2 binleri buldu. Eşlerimiz destek çıktığı için biz burada çalışabiliyoruz. Eşlerimize de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ELLERİNDEN NE GELİYORSA

Kadınların yufka yapımından sonra caminin inşasındaki işlere de yardım ettiklerini kaydeden Karagöz, “Yufka yapımından sonra tuğla taşıyor bayanlarımız. Kum varsa kum taşıyorlar, harç yapmaya yardım ediyorlar. Odun taşıyorlar. Yani burada ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar" dedi. Karagöz, isteyenlerin 0538 621 04 59 numaralı telefondan bilgi alarak ya da Ziraat Bankası Kocaeli Alemdar şubesindeki TR40 0001 0007 2955 2142 2250 01 IBAN’lı hesabı kullanarak yardım yapabileceğini söyledi.

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