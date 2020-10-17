TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeselinde gerçeğe dönüşen hayaller

Kıbrıs Fatihi: Lala Mustafa Paşa

Adını bakır madenlerinden alan ve günümüzde de facto olarak ikiye bölünmüş olan Kıbrıs, Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Akdeniz'i denetler duruma gelen Osmanlı Devleti ise ticaret yollarını güvenlik altında tutabilmek için korsanların varlığına son vermek üzere Kıbrıs'a yöneldi. Kıbrıs Fatihi olarak nam salan Lala Mustafa Paşa'nın kumanda ettiği Osmanlı ordusu tarafından fethedilen Kıbrıs, tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı. Peki, Şirvan ve Gürcistan Fatihi unvanlarına da sahip olan Osmanlı veziri Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

