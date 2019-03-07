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KOCAELİ

Kocaeli ilk üç yolunda

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükakın, Kocaeli’nin Türkiye’nin ilk üç şehrinden biri haline gelmesini sağlayacak projelerini açıkladı. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarından akıllı şehircilik uygulamalarına kadar pekçok unsuru barındıran beyanname, AK Parti’nin Gönül Belediyeciliği” manifestosu ile uyumlu olarak hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahir Büyükakın
Tahir Büyükakın

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Sevdamız Kocaeli Daima İleri” sloganıyla hazırladığı seçim beyannamesini Antikkapı Salonu’nda kamuoyu ile paylaştı. Programa Kocaeli’nin siyaset ve iş dünyasından geniş bir katılım sağlandı.

Hazırladıkları beyannamede şehre dair vizyonlarını ve projelerini anlattıklarını söyleyen Büyükakın, “Halkımız teveccüh gösterir emaneti bize teslim ederse, şehrimizi beyannamemizdeki esaslarla yönetecek, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu büyük bir şehir markasını inşaallah beraber inşa edeceğiz. Halkımızın emanetine vaatlerimizle talibiz” dedi.

‘YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI’

Teknolojik değişimin ekonomik değişimi, ekonomik değişimin sosyolojik değişimi, yönetimi, kültürü, sanatı, sporu, kısacası her şeyi değiştirip dönüştürdüğünü anlatan Büyükakın, “Bugün yeryüzü tarihinin en radikal, en büyük dönüşümünü birlikte yaşıyoruz. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyası hep beraber bu dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz.

Şehrimizi merkezi ve hiyerarşik değil, kesin ve emredici olmayan, disiplinler arası ve esnek işleyen, mütevazı, ortak aklı geliştiren, katılımcı, şeffaf, hesap veren, proje bazlı işleyen, vatandaş memnuniyetine odaklı, süreçleri yöneten ve sürekli iyileştiren yeni bir anlayışla yönetmek istiyoruz” diye konuştu.

BEYANNAMEDEN NOTLAR

Günümüzde devletlerden çok şehirlerin ön plana çıktığını dile getiren Tahir Büyükakın şöyle konuştu;

“Görkemli bir büyükşehir markası yaratılacak. Kocaeli Türkiye’de yaşamak için tercih edilen ilk 3 şehirden biri olacak. İnsanların yaşamaktan mutlu oldukları Kocaeli, kentli hakları ve refah seviyesi gelişmiş, doğa ve çevre ile uyumlu, ortak akıl ve katılımcılığa önem veren, şeffaf ve hesap verebilir, tarihi miras ve mimari kimliği koruyan, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu, akıcı trafik ve entegre toplu taşıma imkanlarına sahip olan, huzurlu ve sağlıklı bir şehir olacak.”

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  • KOCAELİ DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAK
  • Kocaeli, Kandıra bezi, Karamürsel sepeti, Hereke halısı gibi değerlere sahip çıkacak. İzmit pişmaniyesi, Kandıra yoğurdu, Eşme ayvası, Yarımca kirazı gibi ürünler için coğrafi işaret alınacak. Hünkar Çadırı, Hanibal, Karamürsel Alp, Akçakoca, Osman Hamdi Bey, Sırrı Paşa, Çoban Mustafa Paşa, Süleyman Paşa gibi tarihe mal olmuş kişiler unutulmayacak. Markalaşma çalışmalarına hız verilecek, markalar için Pazar arayışları yapılacak.
  • BEYANNAME BEĞENİ TOPLADI
  • Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı belediyecilik manifestosuna uygun olarak kenti gelecek vizyonuna hazırlamak amacıyla hazırladığı bazı projeleri de tanıttı. Akıllı şehircilik uygulamalarından, toplu taşıma ve ulaşım projelerine, metro hatlarından millet parklarına kadar pek çok projenin yer aldığı beyanname vatandaşların takdirini kazandı.

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