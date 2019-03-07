İnegöl’de değişim rüzgarı

8 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla İnegöl Belediye Başkanlığı’na seçilen Alper Taban, belediye başkanlığında bir yılı hizmetle dolu dolu geçirdi.

Çözüm Merkezi’nden, Kurumsal Değişim-Dönüşüm ve Yeni Nesil Belediyeciliğe kadar birçok önemli hizmeti hayata geçiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her alanda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Geniş hizmet yelpazesi içerisinde bir yılı geride bırakan Başkan Taban, göreve geldiği günden bu yana ilçe halkının yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehri inşa etmek için tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

Alper Taban

HİZMET BİNASI VE KENT MEYDANI

Eski hastanenin bulunduğu alanda yapımına başlanan İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Kent Meydanı projesi İnegöl Belediyesi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Belediyenin tüm birimlerinin aynı çatı altında toplanmasıyla, koordinasyon daha iyi bir şekilde sağlanacak.

Göreve geldiği andan itibaren çalışmalarına hız veren Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi Gençlik ve Aile Danışma Merkezi, Mehmet Çıracı Katlı Otopark, Ayçiçeği Masal Parkı, Şekibe İnsel Doğal Yaşam Çiftliği ve Dostum Bungalov Evleri’ni hizmete sunarken, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ile Akhisar-Baykoca ve Huzur’da Kapalı Semt Pazaryerini de açılışa hazırlıyor.

İNEGÖL VE YENİ HİZMET DÖNEMİ

Bilindiği üzere İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İnegöl Belediye Başkanlığı için adı geçen iki adaydan biri olan Alper Taban’ın adaylığı Ak Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kesinleşmişti. Başkan Taban, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak ortak akılla şehrin ihtiyaçlarının tespitini yaparak bir acil eylem planı oluşturdu. “Halka Hizmet Hakka Hizmet” düsturuyla çıkılan bu yolda yapılan küçük dokunuşlar ile ilçede büyük farkındalıklar oluşturuldu.

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İLETİŞİM KANALLARIYLA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Yerel yönetim anlayışında önce insan düsturuyla geleceğin İnegöl’ünü şekillendirmeye çalışan İnegöl Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet edebilmek adına Hizmet Masası’nı Çözüm Merkezi’ne dönüştürerek 7/24 çalışma sistemine geçti. İnegöl halkının belediyesine daha hızlı ulaşımının sağlanması için Alo 153 Çağrı Merkezi, 0530 157 30 00 whatsapp hattı, sosyal medya hesapları başta olmak üzere bütün iletişim kanalları devreye alındı. İnegöl Belediyesi tarafından hızlı, etkin, çözüm odaklı ve hedefi 12’den vuran bir hizmet anlayışı noktasında hayata geçirdiği Çözüm Merkezi, bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile bölgesinde çözümün merkezi olma noktasında en hızlı çalışan ve çözüm alınan merkez konumuna yükseldi.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

Kurumsal değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında İnegöl Belediyesinin daha hızlı, nitelikli ve vatandaşı merkeze alan bir sisteme bürünmesi adına 2015 Kalite yönetim sistemi (ISO 9001) ve 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (elektronik imza) ve mobil imza (m-imza uygulamaları) uygulamaları İnegöl Belediyesinde hem kurumsal yapıda büyük bir değişimin habercisi olurken, hem belediye hizmetlerinde de kağıttan dijital döneme geçişi gözler önüne serdi.