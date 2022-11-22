Kocaeli’de tıbbi ve aromatik bitki atılımı: Devlet teşviki için başvuru mümkün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), son zamanlarda yeni bir istihdam alanı haline gelen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine önem veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde başlatılan desteklemeyle katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun daha da yaygınlaştırılması için KO-MEK’te eğitimler devam ediyor.

DİSTİLASYON TESİSİNE ZİYARET

KO-MEK’te eğitim alan Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olan distilasyon tesisini ziyaret ederek aromatik bitkilerin işlenmesini yakından inceledi. Aromatik bitkilerin tarladan satışına kadar olan yolculuğuna şahit olan kursiyerler yapılan işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı. 42 dekar alanı kapsayan tesiste su buharı yöntemiyle uçucu yağlar elde edilen katma değeri yüksek ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılmak için hazırlanıyor.

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ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

KO-MEK tarafından verilen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursunda ilk önce bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Bu kapsamda kursiyerler, bitkilerin özelliklerini, yetiştirilmesini, bakım, hasat, harman ve depolanması ile ilgili bilgileri ediniyor. Teorik bilgiler pratik eğitimle desteleniyor. Bu aşamada, tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkiler tanımlanarak, ekim, bakım ve hasat gibi uygulamalar sahada gösteriliyor. Bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusu da yine pratik uygulamada kursiyerlere aktarılıyor.

KO-MEK SERTİFİKASI DEVLET TEŞVİKİ ALMAK İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirmek için KO-MEK sertifikası adeta altın değerinde anlam taşıyor. Tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri almak için KO-MEK sertifikası önemli bir altlık oluşturuyor. Bu nedenle branşa Kocaeli’nin yanı sıra çevre illerden çok sayıda vatandaş gelerek eğitim alıyor.