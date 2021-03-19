Kocaeli’nde PKK operasyonu: HDP’li yöneticilerde gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
RUHSATSIZ TABANCA VE YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ
Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.
PEŞ PEŞE OPERASYONLAR
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt genelinde sürüyor. İstanbul, Ankara ve Adana'da da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında HDP'li eski ve yeni yöneticilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.