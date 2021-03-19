Gündem Kocaelinde PKK operasyonu HDPli yöneticilerde gözaltında
KOCAELİ

Kocaeli’nde PKK operasyonu: HDP’li yöneticilerde gözaltında

Kocaeli'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 fişek ve çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.


PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt genelinde sürüyor. İstanbul, Ankara ve Adana'da da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında HDP'li eski ve yeni yöneticilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP’li başkan gözaltında
GÜNDEM
HDP’li başkan gözaltında

HDP’ye kapatma davası açıldı
GÜNDEM
HDP’ye kapatma davası açıldı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: HDP'nin ilçe başkanları da gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: HDP'nin ilçe başkanları da gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltında
GÜNDEM
Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltında

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
GÜNDEM
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
Abone Ol Google News
Twitterdan geri adım

Twitter'dan geri adım

Türkiye'ye temsilci atayacak.
Klasik baklavanın pabucunu dama attı

Klasik baklavanın pabucunu dama attı

​Sanat, siyaset ve spor dünyasının vazgeçilmezi oldu.
İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

AYM, iddianameyi incelemesi için raportör görevlendirdi.

​İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.

Yüksek faiz kararı, sadece paradan para kazananların ekmeğine yağ sürdü.

​Kendilerine bu zulümleri yapan bir partiyle Kürtler sulh imzalamaz.

​Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın iddianamesinde yer aldı.

​İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran uyarılarda bulundu.

​İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı sorularımızı yanıtladı.
Açılmamak üzere kapatılmalı

Açılmamak üzere kapatılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP hakkında net çıkış.
Koronada başvurular <br>yüzde 30 arttı

Koronada başvurular
yüzde 30 arttı

​İstanbul için tehlike çanları çalmaya başladı.
İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

​Vade düzenlemesi can suyu oldu.
Kolunda his kaybı oldu

Kolunda his kaybı oldu

​Zehirli balığın anlık teması hastanelik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.