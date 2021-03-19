Gündem Ankarada PKKya yönelik operasyon HDPlilerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltında
ANKARA

Ankara'da PKK'ya yönelik operasyon: HDP'lilerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda Ankara'da eylem düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara'da terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda eylem ve etkinlik düzenleme çabasında oldukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, HDP Mamak İlçe Eş Başkanı, HDP Eskişehir İl Eş Başkanı, Eski HDP Ankara İl Eş Başkanları, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Eski HDP Mamak İlçe Eş Başkanı, Eski HDP Çankaya İlçe Başkanı ve Eski HDP Keçiören İlçe Eş Başkanı bulunduğu öğrenildi.

PKK'NIN İLK SİLAHLI EYLEMİNİ KUTLAMIŞLAR

Öte yandan 12 şüpheli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, şüphelilerin PKK/KCK mensubu olmaktan hüküm giyerek cezaevinde bulunan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek amaçlı sözde 'tecrit protestosu' adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek eylemlerini organize ettikleri, teröristbaşı Öcalan'a yönelik sözde 'tecrit' konulu etkinlik düzenleme ve katılımın artırılması amaçlı organizasyonları yaptıkları belirlendi. Yine gözaltına alınan PKK/KCK mensubu kişilerin dava süreçlerini takip ettikleri, PKK'nın Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıldönümünde 'kutlama' adı altında yapılan yasadışı etkinliğe katıldıkları tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINI ANMIŞLAR

Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları için anma etkinlikleri organize ettikleri belirlenen şüphelilerin, terör örgütü içerisinde sosyal alanda faaliyet gösteren şahıslarla buluşma amaçlı il dışı seyahatler gerçekleştirdikleri, örgütsel iletişimde gizliliğe dikkat ettikleri ve internet tabanlı programlar üzerinden haberleştikleri, MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarınca düzenlenen etkinliklerine örgütsel dayanışma kapsamında katılım sağladıkları belirlendi.

EYLEMLERDE KOLLUK KUVVETLERİNE SALDIRI

Ankara'da 'Boğaziçine destek' adı altında düzenlenen yasadışı gösteri ve yürüyüşleri organize ettikleri ve katıldıkları belirlenen 12 kişinin, bu eylemler sırasında grupları provoke etmeye çalıştıkları, kolluk kuvvetlerine saldırdıkları, Azerbaycan'a ait toprakların Ermeni işgalinden kurtarılması karşıtı hazırlanan ve örgüte müşahit sitelerde yayımlanan bildirgeyi imzaladıkları ve PKK/KCK'ya müzahir haber sitelerinde organize edilen etkinlik ve eylemleri sahiplendikleri belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.


  • Ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: HDP'nin ilçe başkanları da gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: HDP'nin ilçe başkanları da gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
GÜNDEM
Adana'da PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
Abone Ol Google News
15 sayfa için10 sene çalıştım

15 sayfa için
10 sene çalıştım

​Vefat eden Tarihçi Mehmet Genç, TVNET'e konuk olmuştu.
Beklenen haber geldi

Beklenen haber geldi

İstanbulda 3'üncü dalga başladı: Henüz pik yapmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba 2023ün manifestosunu yayınlayacağım

Cuma çıkışı gündeme dair önemli açıklamalar

Bir babanın en acı feryadı

Bir babanın en acı feryadı

'​Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır.'

AYM, iddianameyi incelemesi için raportör görevlendirdi.

Twitter'dan geri adım

Twitter'dan geri adım

Türkiye'ye temsilci atayacak.

​İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.