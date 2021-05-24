Kocaeli’ne 2,3 milyar liralık yatırım​

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 yılda “Sevdamız Kocaeli” sloganıyla kente 2,3 milyar TL yatırım yaptıklarını ifade etti. “Bizim hayatımız, Kocaeli’ne adanmış bir hayattır. Şehrimiz için sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk” diyen Başkan Büyükakın, “2 altın yıl” olarak tanımladığı dönemde 226 eser ve hizmeti tamamladıklarını, halen sahada 85 eser ve hizmetin ise devam ettiğini, toplamda şehre yapılan yatırımın 3,9 milyar TL’yi bulduğu bilgisini verdi.

BÜYÜKŞEHİR, KOCAELİ’NİN SİGORTASIDIR

Başkan Büyükakın, “Geçen 2 yılda gece gündüz demeden halkımıza hizmet ettik. Çünkü vatandaşın emanetine talip olduğumuzu ve hakkını vereceğimizi söylemiştik. Kocaeli Büyükşehir olarak olağanüstü bir durumda şehrimizin en az bir yıl tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mali birikime sahibiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu şehrin sigortasıdır” şeklinde konuştu.

GERÇEK KAPTAN FIRTINALI DENİZDE BELLİ OLUR

Bir yılı aşkın süredir Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaelililerin yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Herkes pandeminin şokunu atlatmaya çalışırken, biz çoktan Kocaeli’ni en ücra köşelerine kadar dezenfekte etmeye başlamıştık. Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hijyen malzemelerini temin etmiştik. Kocaeli olarak, pandeminin yaşattığı sıkıntılara rağmen yüz akı ile paylaşacağımız çok sayıda projemiz var. Gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur. Biz de bu fırtınada Kocaeli gemisini güvenli bir limana yanaştırmayı başardık çok şükür” ifadelerini kullandı.

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Ulaşımda önemli ve kalıcı eserler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 2 altın yılda şehrin acil ihtiyaçları doğrultusunda özellikle ulaşım ve alt yapıda önemli ve kalıcı eserleri hayata geçirdi. Kocaeli’nde ulaşım projelerine 1,54 milyar TL ayrıldı. 694 milyon TL tutarındaki 43 eser ve hizmet tamamlanırken, halen sahada 845 milyon TL tutarındaki 44 ulaşım hizmetinin yapımı devam ediyor. Ulaşımda Akçaray tramvay hattına yapılan ilave hatlar, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, Çayırova-Tuzla Şifa Mahallesi Geçişi, Dilovası Eynerce Kavşağı Yan Yollar, Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı Yan Yollar, Çayırova ve Fatih İstasyonları Bağlantı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu gibi Kocaeli genelinde trafiğe nefes aldıran projeler dikkat çekti. Böylece il genelinde toplamda 1,54 milyar TL’lik ulaşım yatırımı yapıldı.

Metro ve tramvayda dev işbirliği

Gebze bölgesinin trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan Gebze-Darıca Metrosu hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, “Bu projemizi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na devretmiştik. Çalışmalardaki ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Projede yüzde 20 gibi bir ilerleme noktasına gelindi. Yine Bakanlığımızın üstlendiği Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi de devam ediyor. Şehrimizde merkezi hükümetimiz tarafından da yürütülen çok sayıda önemli proje yer alıyor. İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı, Karamürsel Tüneli, Gebze-TEM Otoyolu Köprüsü Bağlantı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu 1. Etap, İzmit Solaklar Yolu gibi çalışmalar da devam eden ulaşım projelerimiz arasında bulunuyor” bilgisini verdi.

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Pandemide şehre 329,2 milyon TL katkı

Başkan Büyükakın, pandemi döneminde Kocaeli’nde yapılan ve topyamra 329,2 milyon liraya mal olan çalışmaları şu sözlerle aktardı; “Pandemide ilk günden itibaren Kocaeli halkımızın yanında olduk. Milyonlarca maske üretip halkımıza ücretsiz dağıttık. Şehrin her köşesine koyduğumuz dezenfektan noktaları hala önemli bir işlev görüyor. Sağlık çalışanlarımız halen Büyükşehir’in ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanıyor. Özel minibüs ve otobüs hatlarında çalışan şoför esnafımıza ve pandemiden etkilenen esnafımıza destek sağladık. Online eğitime devam eden çocuklarımız için 8 bin adet tablet dağıttık ve 30 binin üzerinde öğrencimize ücretsiz internet desteği sağladık. İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşımızın su borçlarını bizzat biz öderken, su faturalarında 3’er aylık dönemlerde artış yapmayarak, diğer yardımlarımızdan ayrı olarak toplamda 125 milyon TL destek sağladık. Pandemi döneminde dezavantajlı gruplarımıza yönelik sosyal hizmetlerimiz de hız kesmeden devam etti. Hasta Nakil Hizmetleri, Yakacak Destekleri, Gönül Kazan Projesi, Kırtasiye Destekleri, Barınma ve Konaklama Merkezleri, Annelere Süt, Su Yardımı, Evde Bakım gibi sosyal projelerimiz pandemi döneminde de artarak devam etti.”

Alt yapıda üst düzey yatırım

Alt yapı yatırımlarının zahmetli ama gözle görülmeyen işler olduğunu, belediyeler için alt yapı yapmanın cesaret işi olduğunu da hatırlatan Başkan Büyükakın, “Sanayinin başkenti olarak adlandırılan Kocaeli’de alt yapı bizim olmazsa olmazlarımızdan. Alt yapı çalışmaları kapsamında 572 milyon TL tutarında 36 eser ve hizmeti Kocaeli’mize kazandırdık. 577 milyon TL tutarındaki eser ve hizmetlerimizin yapımı ise devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 503 kilometre içme suyu, 244 kilometre kanalizasyon, 86 kilometre yağmur suyu ve dere ıslahı yaptık. 116 köyümüzün alt yapısını yenilerken, şehrimizin hiçbir köşesini susuz bırakmamak için 47 adet içme suyu deposunu da tamamladık. Devam eden hizmetlerimizle beraber alt yapıdaki yatırım tutarımız ise 1,2 milyar TL’yi buluyor” dedi.

7 bin 500 esnafa 37,5 milyon TL destek

Kocaeli’de pandemiden etkilenen esnafa destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Bu desteğimizi ikinci kez bir ay daha uzatma kararı aldık. 3 aylık destek 5 aya çıkmış oldu” ifadelerini kullandı. 7 bin 500 esnafa aylık biner lira destek veren Büyükşehir, 5 ay sonunda toplam 37,5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.

Otobüs esnafı da payını aldı

Başkan Büyükakın, otobüs esnafına verilen desteğin de devam edeceğini açıkladı. Otobüslerini sık sık dezenfekte ettiğimiz esnafa pandeminin başlangıcından bu yana 34 milyon TL destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Mayıs ayında da otobüs esnafımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Mayıs ayında yapacağımız 5 milyon TL ile toplamda 39 milyon TL’lik destek vermiş olacağız” dedi.