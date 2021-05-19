​Kocaeli’ye ​470 milyonluk altyapı yatırımı

İSU, pandemiye rağmen 2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 kilometre kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı çalışmasını hayata geçirerek 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Kocaeli genelinde 10 bin 656 kilometre içme suyu, 5 bin 855 kilometre kanalizasyon ve 678 kilometre uzunluğunda yağmursuyu olmak üzere toplam 17 bin 189 kilometre uzunluğunda şebekenin sağlıklı çalışmasının sorumluluğunu taşıyan İSU, bu yapının gelişmesi ve yenilenmesi için de yoğun bir çaba gösteriyor.

İSU, pandemiye rağmen 2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 kilometre kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı çalışmasını hayata geçirerek 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

AMAÇ DAHA GÜZEL BİR KENT

“İSU olarak kentte 2021 yılında da 470 milyon lira tutarında alt yapı yatırımı yapacağız” açıklamasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşamasıdır. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘EKİPLERİMİZ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR’

Başkan Büyükakın, “Şehrimizde 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Duramadan ve yorulmadan gece gündüz demeden şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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GELECEĞE ATILMIŞ MÜHÜR

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile birlikte proje incelemeleri yapan Başkan Büyükakın, “Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını da inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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