Gündem Kocaeliye 470 milyonluk altyapı yatırımı
KOCAELİ

Kocaeli’ye  470 milyonluk altyapı yatırımı

Kocaeli’de altyapının sağlıklı çalışması için yoğun çaba harcayan İSU, bu yapının gelişmesi ve yenilenmesi için yatırımlara devam ediyor. İSU’nun 2020 yılında 258,4 milyon lira yatırım yaptığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu yıl şehrimize 470 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kocaeli’ye ​470 milyonluk altyapı yatırımı
İSU, pandemiye rağmen 2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 kilometre kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı çalışmasını hayata geçirerek 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Kocaeli genelinde 10 bin 656 kilometre içme suyu, 5 bin 855 kilometre kanalizasyon ve 678 kilometre uzunluğunda yağmursuyu olmak üzere toplam 17 bin 189 kilometre uzunluğunda şebekenin sağlıklı çalışmasının sorumluluğunu taşıyan İSU, bu yapının gelişmesi ve yenilenmesi için de yoğun bir çaba gösteriyor.

İSU, pandemiye rağmen 2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 kilometre kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı çalışmasını hayata geçirerek 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

AMAÇ DAHA GÜZEL BİR KENT

  • “İSU olarak kentte 2021 yılında da 470 milyon lira tutarında alt yapı yatırımı yapacağız” açıklamasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşamasıdır. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘EKİPLERİMİZ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR’

Başkan Büyükakın, “Şehrimizde 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Duramadan ve yorulmadan gece gündüz demeden şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

GELECEĞE ATILMIŞ MÜHÜR

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile birlikte proje incelemeleri yapan Başkan Büyükakın, “Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını da inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Alikahya Vatan Caddesi’ne konfor geldi

  • Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kocaeli Stadına çıkan İzmit Alikahya Vatan Caddesi’nin 200 metrelik kısmında meydana gelen bozulma, yapılan zemin iyileştirmesi ile giderildi. Ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yolda zemin bozulması, çökme meydana geldi. Araçların bozuk zeminden geçişlerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için zemin kazılarak dolgu malzemesi ile dolduruldu ve asfaltlanmaya hazır hale getirildi. Yağmurlu havalarda oluşan su birikintisinin araç ve yayalar açısından olumsuz bir duruma sebep olmaması için yağmur suyu hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, 300 santimlik daha geniş borularla caddenin 200 metrelik kısmında yağmur suyu hattını yeniledi.
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