Gündem Kocasinan Belediyesinden yaşlılara şefkat eli
KAYSERİ

​Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara şefkat eli

Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara şefkat eli

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplum sağlığına gösterdiği hassasiyetten dolayı duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sağlık Bakanlığı'nın ‘Hayat Eve Sığar’ sloganını hatırlatarak vatandaşlara ‘Evinizde kalın’ çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Zorunlu haller dışında kimsenin evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar;

“Kıymetli hemşehrilerim, toplum ve kendi sağlığınızı önemseyerek evlerinizde kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı’mızın almış olduğu en önemli kararlardan biri de evde kalma kuralıdır. Sizler evlerinizde kalıyorsunuz ama yakınlarınızın da evde kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle 65 yaş ve üstü büyüklerimizin evlerinde kalmalarını sağlamak her birimizin asli görevi olmalıdır. Çünkü büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu noktada değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, evde kalarak hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor ve sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kocasinan Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren yaşlılar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

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