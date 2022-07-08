Komşusunun evini yakıp kendini yakmak istedi: Özel harekat etkisiz hale getirdi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.
Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.
Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçesinde 27 Haziran’da şiddetli yağış sebebiyle Ezine, Söke, Akçay ve Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı binalarda yıkıldı.
Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel sebebiyle ormanlardaki ağaçlar sahil ve Karadeniz’e sürüklendi.
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Dronla havadan görüntülendi: Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Karadeniz'e akan sel suları denizi kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
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Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında meydana geldi.
Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
TIR'ın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen sekiz aracı biçti: 12 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.