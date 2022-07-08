Gündem Komşusunun evini yakıp kendini yakmak istedi Özel harekat etkisiz hale getirdi
ADANA

Komşusunun evini yakıp kendini yakmak istedi: Özel harekat etkisiz hale getirdi

Adana’da komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Komşusunun evini yakıp kendini yakmak istedi: Özel harekat etkisiz hale getirdi
Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Meryem B. (39), karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.

İHA

Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İHA

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.

İHA

Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı. Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
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Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
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Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
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Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
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Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen sekiz aracı biçti: 12 kişi yaralandı
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