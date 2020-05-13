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Gündem Komutanın miğferle vurmasıyla ölen askere, şehitlik unvanı
BURSA

Komutanın miğferle vurmasıyla ölen askere, şehitlik unvanı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2017 yılında komutanı Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülen 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’a, 'şehitlik' unvanı verildi. Baba Halis Kılıç, “Oğlumun ölümüne, komutanı kafasına miğferle vurarak sebebiyet verdi. Askeri tören yapılmadan toprağa verdim. Başlattığımız hukuk mücadelesi sonunda şehitlik unvanı verildi. Oğlumun naaşının, şehitliğe defnedilmesini istiyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Er GÖkhan Kılıç'a 3 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.
Er GÖkhan Kılıç'a 3 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hemen ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı
GÜNDEM
Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı

Hapis cezası 15 yıla çıkarıldı

Açılan soruşturmada Kılıç'ın başına, nöbet sırasında astsubay başçavuş Osman Hancı'nın miğfer ile vurduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hancı, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Tutuklanarak cezaevine konulan Hancı, yargılama sonunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan itiraz üzerine davayı yeniden gören Bursa Bölge 5. Ceza Dairesi, cezayı 15 yıla çıkarttı.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Gökhan Kılıç (52. Bölüm)
OYNAT 12:44
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Gökhan Kılıç (52. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar'da bu hafta Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz.


Astsubay başçavuş Osman Hancı

Şehitlik mezarlığını istiyoruz

Er Gökhan Kılıç’a, 'şehitlik' unvanı verildi. Oğluna şehitlik unvanı verildiğinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen yazıyla haberdar olan baba Halis Kılıç, “Oğlumun başına miğferle vurularak öldürülmesinden sonra cenazesi bize teslim edildi. Askeri tören yapılmadan oğlumu toprağa verdik. Şehit sayılmamasına içimiz kan ağlıyordu. Ailece hukuk mücadelesi başlattık. Komutana 15 yıl hapis cezası verildi. Üç yıl sonra oğluma şehitlik unvanı verildi. Devletime teşekkür ediyorum. Oğlumun naaşının Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığı’na taşınmasını istiyorum” dedi. Kılıç, İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı’nda bulunan oğlunun kabrine her hafta ziyaret ettiğini de kaydetti.

Er Kılıç, öldüğünde daha 3 aylık evliydi.


  • 3 aylık eşini toprağa verdiğini söyleyen Belma Kılıç da “Eşim vatani görevini yaparken, komutanı tarafından şehit edildi. Ölümü adli vaka olduğu için şehitliği üç yıl sonra verildi.Şehitlik unvanı veren devletimize şükranlarını sunuyorum. Allah razı olsun. Devlet büyüklerine sesleniyorum; eşimin naaşının şehitlik mezarlığına defnedilmesini istiyorum” diye konuştu.

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