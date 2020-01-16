Gündem Konteynerin küçük penceresinden dışarıya çıkamayan işçi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti
İSTANBUL

Konteynerin küçük penceresinden dışarıya çıkamayan işçi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında arkadaşlarını uyararak kurtaran Mert Şen adlı işçi pencerelerin küçük olması nedeniyle dışarı çıkamayarak feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'de çıkan yangında Mert Şen hayatını kaybetti.
Sultangazi'de çıkan yangında Mert Şen hayatını kaybetti.

İstanbul Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02:00 sıralarında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteyner henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

DHA
Sultangazi'de yangının çıktığı yer

ARKADAŞLARINI KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ

İşçiler tarafından fark edilen yangında konteyner kalan işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteyneri pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı.

  • Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı döktü.

İHA
Ölen işçinin akrabaları ve arkadaşları gözyaşına boğuldu.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Sultangazi'de yangının çıktığı yer

DHA
Sultangazi'de yangının çıktığı yer

DHA
Sultangazi'de yangının çıktığı yer
15 bin TLyiduyan aracını çektirdi

15 bin TL'yi
duyan aracını çektirdi

31 Aralık'ta sona eren indirimden 380 bin kişi yararlandı.
Çok kuvvetli geliyor

Çok kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den İstanbul dahil bir çok bölgeye fırtına uyarısı.
Yaranın sebebi bulunamıyor

Yaranın
sebebi bulunamıyor

1.5 yaşındaki bebek sol elini kullanamaz hale geldi.
Çukurca'dan<br> acı haber

Çukurca'dan
acı haber

Atış eğitimi sırasındaki kazada 2 asker şehit oldu.
Arkadaşlarını kurtardı kendisi öldü

Arkadaşlarını kurtardı kendisi öldü

Konteynerin küçük penceresinden çıkamayan işçi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.
İkizleri sobadan<br> sızan gaz ayırdı

İkizleri sobadan
sızan gaz ayırdı

​Duvara çizdiği resim yürekleri burktu.

Libya'yı bu ajan mahvediyor

Libya'yı bu ajan mahvediyor

​Hafter, BAE'nin telkiniyle masadan kalkarak savaşa devam dedi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

FETÖ'cü Korgeneral için ​istinaf mahkemesi beraat kararı vermişti.
Eserlerinden rahatsız oldular

Eserlerinden rahatsız oldular

CHP'li Ağbaba Meclis'te çirkin ifadelerle Yeni Şafak'a hakaret etti.
Bazı kafalar<br>70 yıl öncesinde

Bazı kafalar
70 yıl öncesinde

Takdir en büyük hakem olan milletimizindir.
Türkiye'yi tehdit listesine aldı

Türkiye'yi tehdit listesine aldı

Raporda ilk kez Türkiye'ye yer verildiği ortaya çıktı.
PKK'ya<br>Sincar darbesi

PKK'ya
Sincar darbesi

​Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.
Güvende değilsiniz

Güvende değilsiniz

​Ruhani'den batılı güçlere sert uyarı.
Kahire'de<br>AA'ya baskın

Kahire'de
AA'ya baskın

​Mısır polisi çalışanları bilinmeyen bir yere götürdü.
Kendimi<br>Munzur'a atacağım

Kendimi
Munzur'a atacağım

'Beni bırakmayın, kendimi iyi hissetmiyorum' demiş.
Faizde tek hane şart

Faizde tek hane şart

​İş dünyası 2-3 puan faiz indirimi bekliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.