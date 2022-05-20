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Konya Belediye Başkanı Altay: Bisikletle okula gitmek artık daha güvenli

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya'da çocukların bisiklet yolarını kullanarak okula bisikletle güvenli şekilde gitmelerini sağlamak için “Güvenli Okul Yolları Projesi”ni ilk kez hayata geçirdi. Pilot okul seçilen Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’na giden öğrencilere bisikletle eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Çocuklarımızın okullara bisikletle gelmelerini ve onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Güvenli Okul Yolları Projesi'nde bisiklet servisi görevi yapacak polisler ve zabıtalar çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacak” açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Konya Belediye Başkanı Altay: Bisikletle okula gitmek artık daha güvenli
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pilot okul seçilen Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’na giden öğrencilere bisikletle eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başlattığı uygulama ile bisiklet şehri Konya’da öğrenciler artık okula bisikletle güvenle gidecek. 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da hayata geçirdiği örnek uygulamalarla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için “Güvenli Okul Yolları Projesi”ni başlattı.

KONYA BELEDİYE BAŞKANI ALTAY OKUL YOLUNDA ÇOCUKLARA BİSİKLETLE EŞLİK ETTİ

Pilot bölge olarak Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sabah bisikletlerle okullarına giden öğrencilere eşlik etti.

  • Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye’de açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bisiklet Master Planı’nı yapan ilk şehrin yine Konya olduğunu hatırlatarak, özellikle master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

BİSİKLETİ ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANAN BİR NESİL

Altay, “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında kapsamında bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

  • Altay, şöyle devam etti:
  • “İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. Ben tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Görev yapan tüm polis arkadaşlarımıza, zabıta memurlarımıza da teşekkür ediyorum.”

'KONYA BU İŞİ BAŞARACAK'

Altay, bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik olduğuna dikkat çekti. Altay, “Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli bir şekilde okula bu projeyle ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama sadece okula giden değil; bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu süreci tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET YOLLARINDA DAHA TİTİZ DAVRANACAĞIZ'

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “Konya’da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız. Lütfen çocuklarımıza ve yayalarımıza karşı daha duyarlı olalım. Ben şimdiden tüm sürücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Konya’nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını ifade etti. Büyük, “Bu açıdan da en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışmayı yapan, Türkiye’ye örnek olan Uğur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada destek veren Emniyet Müdürümüze, ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah okula güvenli bir şekilde bisikletle gideceğiz inşallah'' dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Okullarına bisiklet yolunu kullanarak giden öğrenciler de uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde gidebildikleri için mutlu olduklarını belirtti.

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