Konya Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilk: Metaverse toplantısı yapıldı

Metaverse toplantısı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye yöneticileri ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne özgü olarak tasarlanan 3 boyutlu sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıda katılımcılarla birebir iletişime geçen Altay, ekran ve hologram gibi farklı sunum tekniklerinin tüm fonksiyonlarını deneyimledi. Toplantıda ayrıca, metaverse çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme ve belediye hizmetlerinde ne şekilde kullanılacağı konuşuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

SUNUM 3 BOYUTLU GÖZLÜKLERLE YAPILDI

İlk etap olarak “Metaverse Toplantı Uygulaması”nda, belediyeye ait 3 boyutlu bir dijital toplantı odasının modellenerek metaverse ortamına aktarıldığını belirten Altay, “Teknolojik gelişmelere hiçbir zaman kayıtsız kalmıyoruz. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak şehrimizin geleceğini planlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin metaverse çalışmalarına başladığını ilk kez Barcelona Dünya Akıllı Şehir Kongresi’nde duyurmuştuk. Şehrimizin yarınlarına değer katacak önemli yatırımları metaverse’te ilk kez değerlendirdik. Toplantıda bir takım verilerin blok-zincir altyapısında tutulduğu uygulamaya sanal gözlükler ile giriş yaptık. Belediye yöneticisi arkadaşlarımız, dijital toplantı odasına seçtiği avatarlar ile katılarak normal ekranda sunum yaptılar, video ve sunum gösterimi gerçekleştirdiler. Ayrıca, yürütmekte olduğumuz bazı projelerimizin 3 boyutlu tasarımlarını da inceleme imkânına sahip oldular” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLARIN KATILIMINI ARTIRACAK

Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla belediyecilik hizmetlerinin her alanında teknolojinin sağladığı imkanlardan en yüksek düzeyde faydalanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Altay, “Akıllı Şehir Konya’da, şehircilik hizmetlerinde kamu kaynaklarından tasarruf; vatandaş memnuniyetinin, hizmet kalitesinin ve hemşehrilerimizin yönetime katılımının artırılması amacıyla metaverse alanında planladığımız diğer uygulamaları da hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.