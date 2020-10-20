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KONYA

Konya haberleri: Duvardan gizli bölme açarak kumar oynayanlar polise yakalandılar

Duvara açtıkları gizli bölmeden kumar oynamaya geçenler polise yakalandı

Konavirüs önlemleri kapsamında kahvehanelerde oyun oynanması yasak olmasına rağmen Konya'da bir iş yerinde kumar oynatılan yere baskın yapan ekipler 111 kişiye cezai işlem uyguladı. Mekana girmek için için kapı yerine duvardan delik açan iş yeri sahipleri, gelen müşterileri buradan içeriye aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Kumar oynatılan bölüme geçilen gizli yer...
Kumar oynatılan bölüme geçilen gizli yer...

Konya’da koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Denetimlerde kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiği tespit edilirken, 111 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4 iş yerini denetledi.

İHA

GİZLİ BÖLÜM

Denetimlerde 2 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu ve içeride sigara içildiği tespit edilirken, bir iş yerinde duvardan "gizli bölüm" aracılığıyla geçişlerin olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerlerinde bulunan 111 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı. İş yerinde bulunan çok sayıda kumar materyaline el konulurken, iş yeri sorumlusu hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçunda işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan işlem yapılarak iş yerleri mühürlendi.

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