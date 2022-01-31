​Konya her mevsim çok güzel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih, kültür ve doğa turizminin en güzel örnekleriyle Konya’nın her mevsim görülmeye değer olduğunu söyledi.

Başkan Altay, İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’nın 9-18 Ağustos 2022’de Konya’da yapılacağını belirterek, şehir olarak 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu evlerinde misafir edeceklerini söyledi.

Selçuklu Payitahtı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin şehri Konya’yı yaşamak için tüm şehirlerden misafirleri Konya’ya davet eden Altay, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük’ten Sille’ye, Bilim Merkezi’nden Tropikal Kelebek Bahçesi’ne, Panorama Müzesi’nden Ecdat Bahçesi’ne, Kilistra’dan İvriz Kaya Anıtı’na, Alaaddin Tepesi’nden İnce Minare’ye, Meram Bağları’ndan Yerköprü Şelalesi’ne, Nasreddin Hoca’dan Şems-i Tebrizi’ye kadar görülecek çok yer var. Konya’mızın Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli gibi ilçelerinde de çok sayıda güzellik bulunuyor” diye konuştu.

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Uğur İbrahim Altay

5. İSLAM OYUNLARI KONYA’DA YAPILACAK

Başkan Uğur İbrahim Altay, İslam dünyasının en büyük organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları’nın 9-18 Ağustos 2022’de Konya’da yapılacağını belirterek, şehir olarak 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi.

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YÜZLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜ

Birçok tarihi değere ev sahipliği yapan Konya’da muhteşem bir mutfak kültürü de bulunuyor. Dünyada adına türbe yapılan tek aşçı Ateşbaz-ı Veli Konya’da. Saray mutfağının da en güzel örneklerine sahip bir kültürü barındıran Konya’da Büyükşehir Belediyesi, “Bu topraklarda yemek bir medeniyettir” düsturuyla gastronomi turizmi açısından önemli adımlar atıyor, organizasyonlar düzenliyor. Konya’yı ziyarete gelenlerin en çok tercih ettiği yemekler şunlar: Fırın kebabı, bamya çorbası, etliekmek, tirit, ekmek salması, yağ somunu, höşmerim helvası, sac arası tatlısı.

BİSİKLETLER ŞEHRİ KONYA

550 kilometre bisiklet yolu ile bu konuda Türkiye’de açık ara önde olan bir Konya’da yeni yapılan caddelere mutlaka bisiklet yolları ilave ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni planlamayla 35 kilometre daha yeni bisiklet yolu inşasına başladı.

Çatalhöyük’te VIP karşılama

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandıracağı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarım ve sanayi şehri olarak anılmasının yanında bir turizm şehri olması için de canla başla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda yapımını sürdürdükleri Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’nın en önemli yatırımlarından birisi olduğunu ifade etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’ün 10 bin yıla yakın geçmişiyle insanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olarak öne çıktığını kaydeden Başkan Altay, “Biz de bu tarihi ve arkeolojik açıdan evrensel değer taşıyan kazı alanına gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamak için Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni inşa ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla temelini attığımız merkezimiz tamamlandığında hem Çatalhöyük’ün tanıtımına hem de Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacak” dedi. 28 bin 500 metrekare proje alanına sahip; kapalı ve açık alanlar, otobüs parkları ve araç parklarının bulunacağı merkez 12 milyonu 900’u TL’si Mevlana Kalkınma Ajansı desteği olmak üzere 43 milyon 556 bin liraya mal olacak.

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Mevlana Bölgesi’nde tarihi dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdiği Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’daki dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe kat edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbi konumunda olan Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da esnaflarla işbirliği içinde Türkiye’ye örnek bir dönüşüm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, Konya’nın yarınlarının daha güzel olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamındaki çalışmaları şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın destekleriyle Mevlana Türbesi etrafındaki uygunsuz görüntüyü tamamen ortadan kaldırarak Konya’nın tarihi misyonuna ve dokusuna uygun bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Son aşamaya gelen proje tamamlandığında bölgedeki ticaret ve sosyal hayat daha da canlanacak. Ayrıca, Mevlana Türbesi ile Bedesten, Kapu Camii ve Aziziye Cami arasında turizmi canlandıracak önemli bir bağlantı oluşuyor. Konya tarihi açısından büyük önem taşıyan dönüşümü en kısa sürede tamamlamak için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Konya’nın kadim yemek kültürü dünyaya tanıtılıyor