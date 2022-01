Konya her mevsim çok güzel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın yüzyılları aşan sevgi ve kardeşlik anlayışıyla her sene milyonlarca misafiri ağırlayan Konya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle her mevsim çok güzel olduğunu söyledi.

