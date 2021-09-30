​Konya’nın kadim yemek kültürü dünyaya tanıtılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde Konya GastroFest gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin Türkiye’de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Konya’nın 9 bin yıl önce Çatalhöyük’ten başlayarak şehir hayatını sürdürebilmiş dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya, o dönemden sonra da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olmuş. Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda hem oradaki bilgi birikimini buraya aktarmış hem de gelirken yolda bulduğu bütün medeniyetlere ait bilgi birikimini buraya getirerek Selçuklu Sarayında harmanlayıp Anadolu yemek kültürünü ortaya koymuş. Konya’nın bu üç önemli özelliğini yemek kültürünü anlatırken mutlaka ifade etmemiz gerekiyor” dedi.

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21 ÜRÜNÜMÜZE DAHA COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDIK

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yemek kültürünü tanıtmak ve sürdürebilmek adına Konya mutfağı ve Kafem’ler ile şehre hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bunların geliştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Akyokuş’ta yeni yapacağımız proje, ayrıca Millet Bahçesi içinde yer alacak alanlarda da Konya mutfak kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda özellikle çalıştığımız konu, Konya’nın kendine has yemek kültürünü coğrafi işaret olarak tespit edebilmek. Bunun için yapmış olduğumuz 51 başvurudan 21’i neticelendi. 21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi almış olduk. 30 tanesiyle ilgili süreç devam ediyor. 34 yeni ürünle ilgili de çalışmalarımız tamamlandı, en kısa sürede başvuruları yapmayı arzu ediyoruz. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

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TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÇOK ÖNEMLİ ŞEFLER KATILACAK

1-3 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilecek GastroFest ile Konya’nın gastronomisini tanıtmayı, Hz. Mevlana’yı ziyarete gelenlere Anadolu’nun kadim kültürünü anlatabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Altay, “Festivalimiz bu yıl kapılarını ilk kez açacak. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu yıl temamızı dünya üzerinde türbesi bulunan ilk aşçı olan Ateş Baz-ı Veli Hazretleri’ne ithafen ‘Aşçı Dede’ olarak kutluyoruz. Sloganımız ise ‘Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir.’ Festivalimize mutfak alanında hizmet veren 150 katılımcı, ayrıca 300’e yakın Türkiye’den ve dünyadan önemli şefler katılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan’dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanımızda paneller, söyleşiler, workshop’lar yapılacak ve yemeklerin yapılma süreçlerini ve sonrasındaki göreceğiz. Ayrıca çocuklar için de ayrı bir bölüm oluşturuyoruz. Onun için vatandaşlarımız aileleriyle birlikte festivalimize mutlaka gelsinler. İnşallah festivalle birlikte Konya’nın o kadim yemek kültürünü tüm Türkiye’ye tüm dünyaya tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.