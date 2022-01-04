Gündem Konyada bir çiftçi 250 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı
KONYA

Konya'da bir çiftçi 250 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı. Zararının yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyleyen çiftçi savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

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Haber Merkezi AA
Konyada bir çiftçi 250 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı
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Konya'da geçimini çiftçilikle sağlayan 69 yaşındaki Hidayet Pekşen'i arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, adına 3 kere 140 bin lira kredi çekildiğini, bu olayı aydınlatmak için tüm parasını vermesini istedi.

Hidayet Pekşen'in eşi, evde bulunan 12 bilezik, iki cumhuriyet altını ve 14 bin lira parasını eve gelen dolandırıcılara verdi. Tekrar aranan Hidayet Pekşen, traktörünü de sattırarak 50 bin lirayı banka hesaplarına aktardı.

Dolandırıcıların evini de sattırmak istedikleri Pekşen, aile üyelerinin uyarılarıyla dolandırıldığını anladı.

Zararının yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyleyen Hidayet Pekşen, savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

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