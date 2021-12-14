Kurnazlığın böylesi: Sahte iş yeri hesabı açıp sosyal medya tuzağıyla dolandırdı



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları açarak, takipçi sayısı yüksek olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran 7 kişiyi gözaltına aldı.



Baş şüpheli (31) S.Ö.’nün sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi. İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi. Özel bir para transferi uygulamasını aracı olarak kullanıp burada uygulama üzerinden kişileri telefonla oyalayıp, bir anlık boşluklarından faydalanarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

REKLAM



Şüpheli şahsın bu şekilde bir ay içerisinde 21 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler baş şüpheli S.Ö. ve beraberinde bulunan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete getirdi. Burada ifadeleri alınan 7 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. (31) ve beraberindeki B.T. (31), Ö.K. (32) Nitelikli Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan baş şüpheli S.Ö. tutuklanırken, beraberinde adliyeye çıkarılan B.T. (31), Ö.K. (32) isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF 7 'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi. Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi. ‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.” ‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.” Kargo dolandırıcılığı Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Olay, dün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen M. E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnaflara, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan M. E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaflarsa jandarmaya giderek M. E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. M.E.'yi yakalamak için tüm esnaflar dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı. Şüpheli M. E.'nin yine bir esnaftan 15 bin lira aldığının fark edilmesi üzerine çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar M. E.'yi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen M. E., gözaltına alındı. Şüpheliyi yakalayan Gaffur Uzun, “6 gündür işi gücü bıraktık, bu adamı yakalamaya çalıştık. Bugün de yine aynı şeyi yapınca peşine düştük ve etkisiz hale getirdik, jandarmaya teslim ettik. Genellikle burayı kullanıyor. En son bugün bir arkadaşımızın 10 bin lirasını alıyor, ardından kaçmaya başlıyor. Zaten hazırda bekliyorduk, peşinden gidip tertemiz yakaladık ve teslim ettik. Adaletin gereken cezayı vereceğine inanıyoruz” dedi.<br> Bölgedeki başka bir esnaf da, “Çevreden esnafları buraya getiriyor, onların elinden paralarını alıyor, bir şekilde kaçıyor. Benim Norveçli müşterilerim var, fidan satacağız, çanta satacağız' diye milleti dolandırıyor. Esnaf olarak 6 gündür peşindeydik. Bugün de elinde parayı aldığını gördüm. Ben peşinden koştum, arkadaşlar yakalamış” ifadelerini kullandı. Dolandırıcılık şüphelisi esnaf tarafından yakalandı: Kaçmaması için elektrik kablosuyla bağlandı Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnafları hayali ofisine götüren ve komisyon parası alarak ortalıktan toz olan dolandırıcılık şüphelisi, günlerdin nöbet tutan esnaf tarafından son işinde yakalandı. Kaçmaması çin elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanıp jandarmaya teslim edilen şüphelinin birçok esnafı aynı yöntemle dolandırdığı ileri sürüldü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder