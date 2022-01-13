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Konya'da buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

Konya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Konyada buzlanan yolda yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı
Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Konya'daki kaza, saat 09.00 sıralarında Bozkır- Seydişehir yolu Harmanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

DHA

Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki 42 RF 090 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

DHA

Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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