Gündem Konyada çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullanmıştı Devlet korumasına alındılar
KONYA

Konya'da çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullanmıştı: Devlet korumasına alındılar

Konya'da 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde kullanımının görüntülenmesi ile harekete geçen ekiplerin gözaltına aldığı anne Sema E. ile 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüleri çeken Sema E.'nin çocukları ise devlet korumasına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Haber Merkezi DHA
Konyada çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullanmıştı: Devlet korumasına alındılar
​Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu kadarına da 'pes' dedirten olay Konya'da yaşandı. Sema E.'nin, 4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 çocuğun yanında uyuşturucu madde alanların görüntülenip, sosyal medyaya yansımasıyla harekete geçti.


Ekipler, görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesindeki bir evde çekildiğini belirledi.

Görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. (5) ve S.E. (7) ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu tespit edildi.

Ekipler, görüntüleri çeken Sema E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A.'yı adreslerinde gözaltına alındı.

Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. hakkında 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı.

3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Sema E.'nin 2 çocuğu devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

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