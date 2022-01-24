Dünya Tantura soykırımı belgelendi Toplu mezarın üstüne plaj yaptılar
ORTADOĞU

Tantura soykırımı belgelendi: Toplu mezarın üstüne plaj yaptılar

1948 yılında Filistinli köylülerin öldürüldüğü Tantura Katliamı ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı Adam Raz’ın ulaştığı tanıklar ve belgelere göre 200’den fazla Filistinli öldürüldü. Kurbanların cesetleri ise bugün İsrail’in popüler sahil noktalarından Dar plajının arkasında yer alan otoparkın altında toplu mezarlara gömüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tantura soykırımı belgelendi: Toplu mezarın üstüne plaj yaptılar
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Siyonist teröristlerin 1948 Arap-İsrail Savaşı’na dair kan donduran itirafları, “Tantura Katliamı”nda öldürülen Filistinli köylülere ait toplu mezarların bugün İsrail’deki ünlü bir plajda gömülü olduğunu gün yüzüne çıkardı. Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı Adam Raz, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalede, eski İsrailli teröristlerin tanıklıklarını ve katliamın belgelerini aktardı. Tanık ifadelerine göre, bugün İsrail’in Akdeniz sahilindeki Kayserya kentinin kuzeyinde yer alan Tantura Köyü’nde, savaş esiri Filistinli köylüler katledilerek toplu mezarlara gömüldü.

200’DEN FAZLA KİŞİYİ KATLETTİLER

  • Raz’in, siyonist teröristlerin tanıklıklarına ve katliamın belgelerine dayanarak yazdığı makalede, “Aleksandroni Tugayı” adlı siyonist milis gücü tarafından vurularak öldürülen Filistinli köylülerin tam sayısı tespit edilemezken, bu sayının onlarca olduğuna işaret edildi. Kurbanların gömülmesine yardım eden bir bölge sakininin ifadesine göre ise, Mayıs 1948’de siyonist teröristler tarafından ele geçirilen köyde 200’den fazla Filistinli öldürüldü. Köylülere ait cesetler, bugün İsrail’in popüler sahil noktalarından Dar plajının arkasında yer alan otoparkın altındaki toplu mezara gömüldü.

VARİLLER İÇİNDE İNFAZ

Siyonist teröristlerin katliama dair anlattıkları ise kan dondurdu. Adı açıklanmayan bir Yahudi terörist, “Onları bir varile koydular ve varilin içinde öldürdüler. Varildeki kanı hatırlıyorum” sözleriyle Tantura’da yaşanan dehşeti anlattı. Tugaydaki bir diğer eski terörist milis Micha Vitkon, bir subayın köylüleri hiç tereddüt etmeden art arda kurşuna dizdiğini aktarırken, Amitzur Cohen adlı Yahudi ise katliam esnasında kaç Filistinli öldürdüğü sorusuna, “Saymadım. 250 mermili bir makineli tüfeğim vardı. Kaç tane olduğunu söyleyemem” şeklinde yanıt verdi.

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KATLİAMI ÖRTMEYE ÇALIŞACAK

  • Öte yandan araştırmacı Raz, makalesinde, “Tantura’daki korkunç olaylar asla tam olarak araştırılmayacak ve hiçbir zaman gerçeği tam olarak bilemeyeceğiz” sözleriyle, işgalci gücün bu olayın üzerini örtmeye çalışacağını kaydetti. Ancak bir şeyin kesinlikle söylenebileceğini belirten Raz, “İsrail’in Akdeniz’deki en bilindik ve en sevilen tatil yerlerinden birinin otoparkının altında, İsrail’in apaçık katliamlarından birinin kurbanları yatıyor” ifadelerini kullandı.

Filistin’den “uluslararası soruşturma” çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail’in 1948’deki kuruluş sürecinde “Siyonist çeteler” tarafından Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen katliamların araştırılması için uluslararası soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulundu. Siyonist teröristlerce 1948 yılında Tantura Köyü’nde yapılan katliama dair açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, “İşgal devletinin işlediği suçlar 1948’de durmadı. Bu suç, ilgili soruşturmaların açılmasını ve bağımsız uluslararası bir soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

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