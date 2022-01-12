Konya'da iki yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 65 firari hükümlü yakalandı

"Kılıçdaroğlu namus sözü vermişti ya işte o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kılıçdaroğlu namus sözü vermişti ya işte o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı' ifadelerini kullandı