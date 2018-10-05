Gündem Konyada toprağa gömülü patlayıcı bulundu
KONYA

Konya'da 50 kilo TNT bulundu

Konya'da toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye işçileri yol çalışması için kazı yaptıkları sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durulan C4 tipi patlayıcının, yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Cihanbeyli Belediyesi işçileri, Damlakuyu Mahallesi'nde Ankara karayoluna yaklaşık 50 metre ileride yol çalışması için kazı yaptığı sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu.

2 yıl önce gömülmüş olabilir

  • Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı ilk incelemede fitil ve fünyelerinde bulunduğu paketlenmiş patlayıcı maddenin C4 tipi ve 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durdu.

Patlayıcının yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi. Patlayıcı madde ve fünyeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

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