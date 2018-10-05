Konya'da 50 kilo TNT bulundu Konya'da toprağa gömülü patlayıcı bulundu Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye işçileri yol çalışması için kazı yaptıkları sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durulan C4 tipi patlayıcının, yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 16:59 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 17:03 IHA