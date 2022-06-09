Gündem Konyadaki tarihi camisi 50 yıldır leyleklere yuva oluyor
KONYA

Konya'daki tarihi camisi 50 yıldır leyleklere yuva oluyor

Beyşehir'deki Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin 'göçebe konuğu' leylekler, mahallelinin ilgi odağı haline geldi. 50 yılı aşkın süredir aynı caminin çatısına yuva yapan leyleklerin her yıl ilkbahar ve yaz dönemlerinde bölgeye geldikleri görülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Konyadaki tarihi camisi 50 yıldır leyleklere yuva oluyor
Arşiv

Beyşehir ilçesindeki tarihi Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin çatısı, leyleklere yuva oldu.

Bayındır Mahallesi'nde 13. yüzyıl sonlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından inşa ettirilen caminin çatısı, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Caminin çatısı 50 yıldan fazla süredir leyleklere yuva oluyor

Çatıya kurdukları yuvada ilkbahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını besliyor.

Bayındır Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş, yerleşim merkezinin tek camisi olan tarihi Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin kiremitle kaplı çatısında leyleklerin uzun yıllar önce yuva yaptığını söyledi.

Bir "leylek ailesi"nin her yıl ilkbahar ve yaz dönemlerinde bu yuvada konakladığını ifade eden Keleş, "53 yaşındayım ve çocukluğundan bu yana caminin çatısının leyleklere yuva olduğunu biliyorum. Her yıl gelen leylekler, göç edeceği tarihe kadar burada kalır. Havalar ısındığında gelip, havalar soğumaya başladığında ise göçüp giderler." dedi.

"Köyün sevgilisi haline geldiler"

Keleş, köyde yaşam süren başka leylek olmadığını belirterek, "Köyün tek leyleği bunlar. Geldiklerinde buradaki yuvalarına çalı çırpı toplayıp getirirler. Şu anda yuvada 4 yavru var. Uçmaya başladıklarında onları da izleriz. Yuvanın başında anne veya baba mutlaka biri nöbet bekliyor, diğerinin de yuvaya solucan, yılan, küçük kuş gibi gagasıyla yiyecekler taşıdığını görüyoruz. Köyün sevgilisi haline geldiler. Köyü, camiyi ziyarete gelenlerin de bu manzara ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Bölgenin sevilen komşuları leylekler

Leyleklerin yaşam sürdüğü caminin hemen yanı başındaki bakkalı işleten Mustafa Duvarcı ise "komşularım" diye nitelendirdiği leyleklerin yerleşim merkezinde herkesin maskotu haline geldiğini söyledi.

Leyleklerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Duvarcı, mahalle halkı olarak leyleklerin zarar görmemesi, rahatsız olmaması için ellerinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Leyleklerin bahar yolculuğuna kar ve fırtına engeli
FOTOĞRAF 7
Title
Konya’da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu. Yüzlerce leylek belediye ekipleri tarafından balıkla beslendi.
Title
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya’da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki boş araziye kondu.
Title
Yüzlerce leyleği karşısında gören mahalle halkı, ekmek ve su verdi. Leyleklerin kent merkezine konduğu ihbarıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise onları balıkla besliyor.
Title
Öte yandan belediyenin hayvan ambulansı ‘Canbulan’ da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor.<br>
Title
Leylekler bölgeden ayrılana kadar, belediye ekiplerinin beslemeye devam edeceği öğrenildi.
Title
Soğuk havalar ve kar yağışı sebebiyle bölgeye gelen leyleylerin sayısının arttığı görüldü.
Title
Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer de, leyleklerin cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, \"Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de büyükşehir belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz” dedi.
Leyleklerin bahar yolculuğuna kar ve fırtına engeli
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya'da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş araziye kondu. Bölgeye inen leylekler, belediye ekipleri tarafından balık ve ekmek ile besleniyor. Vatandaşlar daha önce öyle bir manzarayla karşılaşmadıklarından dolayı şaşkınlarını ifade etti.

Leylekler Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda: Gündüzleri uçup geceleri dinleniyorlar
FOTOĞRAF 5
Title
Trakya'dan Hatay'a kadar olan göç yolundaki şehirlerin semalarında, bugünlerde binlerce leyleği görmek mümkün. Uzun yıllardır leylek göçlerini gözlemleyen ve fotoğraflayan Emine Turhan Tekin, sonbahar göçünün, temmuz ayının son günlerinde başladığını ve eylül ayı sonuna kadar sürdüğünü açıkladı. Tekin, “Göç başlarken görebildiğimiz leylek grupları küçük gruplardır. Asıl kalabalık ve büyük gruplar ağustos ortalarından ağustos sonuna kadar gözlemlenebilir. Göçün başlama ve bitme zamanı, popülasyona göre farklılık gösterir\" dedi.
Title
Sonbaharda üreme alanından kalkan leylek sürülerinin, kışı geçirmek üzere Afrika'ya gittiğini belirten Tekin, “İlkbaharda ise kışı geçirdikleri Afrika'dan yola çıkar ve üreme alanlarındaki yuvalarına geri dönerler. Göç süresi, üreme alanı ile kışlama alanı arasındaki mesafe, yaşadığı bölgenin iklim koşulları, yavruların yumurtadan çıkma zamanı, göç güzergahındaki besinlerin bol ya da kıt olması gibi etkenlere bağlıdır. Göç sırasında, gündüzleri kara üzerinde uçan leylek, geceleri dinlenir\" diye konuştu.
Title
İlk kez göçe katılan gençlerin ancak yüzde 20 kadarının doğduğu topraklara geri dönebildiğine işaret eden Tekin, “Diğerleri gidiş dönüş yollarındaki zor koşullara yenik düşer, ölür. Gençlerde yüzde 80'i bulan bu büyük kayıp, erişkinlerde yüzde 40 civarındadır. Bu nedenle, yeni genç bireylerin katıldığı sonbahar göç nüfusu, ilkbahar göç nüfusuna oranla, göz ardı edilemeyecek kadar fazladır\" dedi.
Title
16 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve 'leylek baba' olarak bilinen Fikret Can ise sonbahar göçünün en yoğun döneminin 20 ile 31 Ağustos arası olduğunu söyledi. Leyleklerin geri dönüş yolculuğunun Türkiye'de Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay'dan güneye yaşandığını anlatan Can, “Özellikle bu güzergahlarda bugünlerde herkesin gözü gökyüzünde olsun. On binlerce leyleği görmek mümkün\" diye konuştu.
Title
Leylekler Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda: Gündüzleri uçup geceleri dinleniyorlar
Sürüler halinde mart ayında Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden de Avrupa ve Balkanlar'a leyleklerin sonbahar göçü başladı. 16 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan Fikret Can (76), ilkbaharda 500-600 bin leyleğin göç ettiğini, yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğunu açıkladı.
Kiliseyi karıştıran olay

Kiliseyi karıştıran olay

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.
Yargıtaydan emsal izin kararı

Yargıtay'dan emsal izin kararı

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.
Mavi Vatanda gövde gösterisi: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bizzat izlediği Efes-2022de hedefler yerle bir

​Bakan Soylu kaçak göçmenlerle ilgili alınan yeni tedbirleri tek tek sıraladı.

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.