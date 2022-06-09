Konya'daki tarihi camisi 50 yıldır leyleklere yuva oluyor

Beyşehir ilçesindeki tarihi Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin çatısı, leyleklere yuva oldu.

Bayındır Mahallesi'nde 13. yüzyıl sonlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından inşa ettirilen caminin çatısı, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Caminin çatısı 50 yıldan fazla süredir leyleklere yuva oluyor

Çatıya kurdukları yuvada ilkbahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını besliyor.

Bayındır Mahallesi Muhtarı Cengiz Keleş, yerleşim merkezinin tek camisi olan tarihi Hoca Şeyh Muhittin Camisi'nin kiremitle kaplı çatısında leyleklerin uzun yıllar önce yuva yaptığını söyledi.

Bir "leylek ailesi"nin her yıl ilkbahar ve yaz dönemlerinde bu yuvada konakladığını ifade eden Keleş, "53 yaşındayım ve çocukluğundan bu yana caminin çatısının leyleklere yuva olduğunu biliyorum. Her yıl gelen leylekler, göç edeceği tarihe kadar burada kalır. Havalar ısındığında gelip, havalar soğumaya başladığında ise göçüp giderler." dedi.

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"Köyün sevgilisi haline geldiler"

Keleş, köyde yaşam süren başka leylek olmadığını belirterek, "Köyün tek leyleği bunlar. Geldiklerinde buradaki yuvalarına çalı çırpı toplayıp getirirler. Şu anda yuvada 4 yavru var. Uçmaya başladıklarında onları da izleriz. Yuvanın başında anne veya baba mutlaka biri nöbet bekliyor, diğerinin de yuvaya solucan, yılan, küçük kuş gibi gagasıyla yiyecekler taşıdığını görüyoruz. Köyün sevgilisi haline geldiler. Köyü, camiyi ziyarete gelenlerin de bu manzara ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Bölgenin sevilen komşuları leylekler

Leyleklerin yaşam sürdüğü caminin hemen yanı başındaki bakkalı işleten Mustafa Duvarcı ise "komşularım" diye nitelendirdiği leyleklerin yerleşim merkezinde herkesin maskotu haline geldiğini söyledi.

Leyleklerin kendilerine emanet olduğunu dile getiren Duvarcı, mahalle halkı olarak leyleklerin zarar görmemesi, rahatsız olmaması için ellerinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

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FOTOĞRAF 7 Konya’da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu. Yüzlerce leylek belediye ekipleri tarafından balıkla beslendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya’da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’ndeki boş araziye kondu. Yüzlerce leyleği karşısında gören mahalle halkı, ekmek ve su verdi. Leyleklerin kent merkezine konduğu ihbarıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise onları balıkla besliyor. Öte yandan belediyenin hayvan ambulansı ‘Canbulan’ da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor.<br> Leylekler bölgeden ayrılana kadar, belediye ekiplerinin beslemeye devam edeceği öğrenildi. Soğuk havalar ve kar yağışı sebebiyle bölgeye gelen leyleylerin sayısının arttığı görüldü. Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer de, leyleklerin cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, \"Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de büyükşehir belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz” dedi. Leyleklerin bahar yolculuğuna kar ve fırtına engeli Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya'da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş araziye kondu. Bölgeye inen leylekler, belediye ekipleri tarafından balık ve ekmek ile besleniyor. Vatandaşlar daha önce öyle bir manzarayla karşılaşmadıklarından dolayı şaşkınlarını ifade etti. BiP'te paylaş

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