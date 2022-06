Konya'daki tarihi camisi 50 yıldır leyleklere yuva oluyor

16 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve 'leylek baba' olarak bilinen Fikret Can ise sonbahar göçünün en yoğun döneminin 20 ile 31 Ağustos arası olduğunu söyledi. Leyleklerin geri dönüş yolculuğunun Türkiye'de Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay'dan güneye yaşandığını anlatan Can, “Özellikle bu güzergahlarda bugünlerde herkesin gözü gökyüzünde olsun. On binlerce leyleği görmek mümkün\" diye konuştu.