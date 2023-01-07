Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı: Kış çilesi bitecek Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı.

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