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ERZURUM

Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı: Kış çilesi bitecek

Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı: Kış çilesi bitecek
Kop Dağı Tüneli’nde sona doğru yaklaşıldı

Bölgede yapımı devam eden tüneller arasında stratejik yönüyle ön plana çıkan Kop Dağı Tüneli, aynı zamanda İran’ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayacak. 2023 yılında hizmete açılması planlanan tünelde sona doğru yaklaşıldığı bildirildi.

Erzurum- Bayburt arasındaki Kop Dağı, 2 bin 400 rakımda. Özellikle kış aylarından Kop Dağı geçit vermiyor. Çok sayıda araç yolda kalıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda tünelin yapılmasıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanacak ve yolculuk süresi de kısalacak.

Sürücülerin kış çilesini sona erdirecek geçit, zamandan ve yakıttan da büyük tasarruf sağlayacak.

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