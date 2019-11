Korkma artık güvendesin

Suriye’de biri 2014, diğeri 2015’te YPG/PKK’ya katılan iki teröristin, ailelerinin de devreye girmesiyle ikna edilerek teslim olması sağlandı. Yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır’daki ailelerine telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu.

Aileler, evlatlarını karşılarında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

EMNİYET DEVREYE GİRDİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin’e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

DEVLETİMİZ VAR OLSUN

Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ., Hatay’da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri, kavuşma anında terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü. Yıllar sonra evlatlarına kavuşan aileler tekbir getirip “Devletimiz var olsun, terör kahrolsun”, “Zalimler, bu çocuklardan ne istediniz?” diyerek teröre tepki gösterdi.

KORKMA HER ŞEY BİTTİ

Teröristlerden M.Ş.Ç’nin babası K.Ç. (66), “Bitti artık evimizdesin oğlum, korkma her şey bitti. Devletimize sığındığın için hamd olsun, Allah’ıma şükrediyorum” diyerek gözyaşı döktü. K.Ç., oğlunun terörün elinden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu süreçte her an yanlarında olan emniyet güçlerine minnettar olduklarını dile getiren K.Ç., şöyle devam etti:

REKLAM

BİZ ONA KAVUŞTUK

“Çocuk 4 yıl önce bir anda kayboldu gitti, kayıp ilanı verdik, en son terörün elinde çıktı. Lokantada çalışıyordu ‘birkaç kuruş daha fazla kazandırırız’ diyerek kandırmışlar. O gün bugün çocuktan haber yok. Yıllar sonra bir fırsatını bulmuş ve bize telefon açtı, biz de devletimizle irtibata geçtik. Benim oğlum devletimize sığındı. Allah’a şükür devletimize güvenimiz tamdır, cezası neyse çekecek, bir sene, iki sene belki hiç çıkmayabilir, biz ona kavuştuk ya yeniden doğmuş gibi olduk isterse 10 sene ceza yesin, yeter ki ben oğlumu görebileyim.”

İTİRAFÇI OLDULAR

Kandırılarak dağa kaçırılan diğer örgüt mensuplarına da çağrıda bulunan K.Ç., “Gelin devlete sığının, orası iyi bir yol değil, orası zaten terörün yuvasıdır” dedi. M.Ş.Ç’nin annesi C.Ç. (55) ise oğlunu 4 yıl sonra karşısında görünce çok mutlu olduğunu ve sevincinden bayıldığını belirtti. Buna vesile olan tüm emniyet güçlerine teşekkür eden anne C.Ç., “İnşallah herkes annesine babasına kavuşsun, orayı terk etsin, çocuklar gelsin annelerinin yüreğini yakmasın, evlerine dönsünler, askerimize teslim olsunlar” diye konuştu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Anne babanızı sevindirin

Teröristlerden V.İ’nin babası İ.İ. (59), 5 yıldır çocuğunu her yerde aradığını ve en sonunda terör örgütünün elinde bulduğunu anlattı. Oğlundan ilk haberi 5 yıl sonra bir telefonla aldığını aktaran İ.İ., “Tüm illerde kayıp ilanı verdim ama onu bulamadım. Bana telefon açtı, hep onu ikna etmeye çalıştım. Emniyetle de irtibat haline geçtik. Geçen hafta emniyetten telefon geldi ‘müjde çocuğun elimizde’ dediler. Ben de sevincimden bayılmışım. Hep gelmek istemiş ama korkmuş fırsat bulamamış artık Allah bir fırsat verdi, geldi sığındı devletimize” ifadesini kullandı. Diyarbakır annelerinin de her zaman yanında olduklarını aktaran İ.İ., “Allah onları da kavuştursun bizim gibi. Ben nasıl sevindiysem onlar da gelip anne babalarını sevindirsinler” dedi.