Gündem 4 HDPli belediye başkanı görevden alındı
POLİTİKA

4 HDP'li belediye başkanı görevden alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanları ile Şırnak'ın İdil ve Tunceli'nin Akpazar belediye başkanları görevden uzaklaştırılarak yerlerine görevlendirme yapıldı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Yenişehir Belediyesi
Yenişehir Belediyesi

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 4 belediye başkanı görevden alınarak yerine görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır'da 2 HDP'li belediyeye görevlendirme

Diyarbakır'da haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li merkez Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in yerine görevlendirme yapıldı.

  • Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma dosyası bulunduğu bildirildi.

Diken'in hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi'nin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

  • Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak"” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazro Belediye Başkanı Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Hazro Kaymakamı Ali Öner, 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir."

Şırnak ve Tunceli'de de birer belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Akpazar belediye başkanları yerine görevlendirme yapıldı.

  • Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi de görevden uzaklaştırıldı.

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