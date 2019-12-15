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Korkutan patlama

Hatay’ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSDEMİR fabrikasındaki patlama
İSDEMİR fabrikasındaki patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın 4’üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR’in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi. İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, “İSDEMİR’de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor.” dedi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İSDEMİR’in 4’üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

SU KAÇAĞI SICAK METALE TEMAS ETMESİ SONUCU PATLAMA OLDU

  • İSDEMİR’den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.

Hatay'da fabrikada patlama
OYNAT
Hatay'da fabrikada patlama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi
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