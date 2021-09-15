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Koronavirüs geçirenler dikkat: 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası intihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıranlarda kalp yönünden endişe olmasın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs geçirenler dikkat: 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısında oluşabilecek yan etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de çok yoğun aşılama programı yürütüldüğünü belirterek, "Aşılamada dünyada 7'nci sıradayız. Büyük bir başarıya imza atıyor devletimiz, hem yerli aşı hem de yabancı temininde" dedi.

'MEME TAKİPLİ KADINLAR, AŞILARINI MAMOGRAFİDEN SONRA YAPTIRSIN'

Aşılara ilişkin bazı karşıt görüşlü kişiler de olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, 'Aşıların hiçbir yan etkisi olmuyor' demenin bilimsel açıdan yanlış olacağını belirterek, "Pfizer-BioNTech aşısında omuzda, kolda ağrılı bezeler çıkabiliyor. Bunun için halkımız endişe etmesin, birkaç gün yapılan tedavilerle normalleşiyor zaten. Meme takipli kadınların aşılarını mamografiden sonra yaptırmalarını öneriyoruz çünkü bazen yanıltıcı görüntülere neden olabilir. Vertigoya eğimli, baş dönmesi olan kişilerde bazen aşının yan etkisi vertigoyu tetikleyebiliyor. Kol ağrısı, ateş, yaygın vücut ağrısı yapabiliyor. Bu dönemde biz genelde bol sıvı, ılık duş, istirahat öneriyoruz. Çok gerekmedikçe ağrı kesici önermiyoruz. Çok ağrı oluyorsa ağrı kesici önerebiliriz" diye konuştu.

'37 KAT DAHA FAZLA KALP KASI İNTİHABI TESPİT EDİLDİ'

Doç. Dr. Savaşçı, kalp kası iltihabına ilişkin yapılan bilimsel çalışmaya da değinerek, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıracaklarda kalp yönünden endişe olmasın. Örnek veriyorum; kişide bazı kronik hastalıklar vardır, vücutta çok fazla pıhtı atma riski vardır bu kişiler biraz daha doktor tavsiyesi ve önerilere uyarak ve kan sulandırıcı alıyorsa bu dönemde mutlaka ilaçlarına dikkat etmeleri, kalp krizi ve pıhtı atma riskini aşının da olumsuz etkisi ortaya çıkmaması anlamında önemli olacaktır" dedi.

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