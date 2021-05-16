Pandemi kalbi de etkiledi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, kalp sağlığını da tehdit ediyor. 2019 yılının son günlerinden başlayıp günümüze kadar uzanan süreçte yüzlerce kişi, enfeksiyon kaynaklı kalp ve kan damarlarında ortaya çıkan kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etti. Virüsün kalp sağlığını doğrudan etkilediğine dair çok sayıda araştırma yapıldığını ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Ömer Çelik, “Çalışmalar ışığında Kovid-19 hastalarının yüzde 4.2 ile yüzde 25 arasında kalp krizi görüldüğü tespit edildi. Özellikle yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarında daha yüksek oranda kalp krizi görüldü. Kalp krizi tanısı konurken, Kovid-19'kaynaklı doğrudan kalp kası iltihabı, kırık kalp sendromu gibi durumlar da dikkate alınmalı” diye konuştu.

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BİR DİZİ TEHDİT VAR

Kalp krizinin Kovid-19 hastalarında daha sık görüldüğüne işaret eden Çelik, “Kalp krizi Kovid-19 hastalarında kandaki oksijen yetersizliği, kalbi besleyen kılcal damarlardaki bozukluklar, şiddetli pıhtılaşmaya eğilim ve vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki sonucunda kalbi besleyen ana damarlardaki tıkanıklar sonucunda ortaya çıkıyor. Ayrıca, virüsün kendisi de temel olarak damarın iç yüzünü örten dokuya yaygın olarak tutunuyor. Dolayısıyla bu enfeksiyon damar olan her yerde hayati tehdit eden problemlere yol açabiliyor. Virüsün yarattığı en önemli problem ise damar içinde tıkanıklağa varan pıhtılaşmaya neden olması. Bu durum kalp krizini kolaylaştıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

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Prof. Çelik, kalp sorunu yaşayan Kovid-19 hastalarında koruyucu tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu:

1- TABURCU OLDUNUZ, TEDAVİ BİTMEDİ: Kovid-19, hastalarda özellikle akciğer damarlarında pıhtılaşma riski yaratsa da kalbi besleyen ana damarlarda da ciddi pıhtılaşmaya neden olabiliyor. Bu nedenle, özellikle virüs nedeniyle hastaneye yatışı olan ve ciddi kanama riski olmayan hastalarda subkütan (deri altı) pıhtılaşma engelleyici tedaviler başlanmalı ve taburculuk sonrasında en az 1 ay devam edilmeli. Ayrıca, bazı uzmanlar kan testlerine göre hastalara ayaktan tedavi de önerebiliyor. Uygun pıhtı önleyici tedavi almayan hastalarda, hastalığın geç dönemlerinde ani ölüme neden olabilen kalp krizi, akciğer ve bacak damarlarında pıhtılaşma görülebiliyor.

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2- ÖLÜMLERİN 3’TE 1’İ KALP KAYNAKLI: Kovid-19 enfeksiyonu ciddi bir solunum yolları hastalığı gibi görülse de aslında ölümlerin üçte biri kalbe bağlı gelişen ciddi bozukluklar nedeniyle gerçekleşiyor. Bu ölümler sırasıyla; ölümcül ritim bozukluğu ya da kalp krizi sonrasında kalbin ağır hasar görmesi nedeniyle kalbin pompa gücünü kaybetmesi sonucunda oluyor. Bu nedenle, bu hastalarda yoğun bakımlarda kalp nedenli ölümler ön sırada yer alıyor. Hipertansiyon, daha önce geçirilmiş kalp krizi öyküsü (stent vs), kalp yetmezliği, ciddi belirtileri olan kalp kapak hastalıkları, doğumsal ciddi kalp hastalıkları, sigara kullanımı, ve şeker hastalığı varlığında bu hastalarda ölüm riski yükseliyor.

3- KALP KRİZİNDEN 1 AY SONRA KONTROLE GİDİN: Kalp krizi şüphesi olan hastalarda, Kovid-19 olsun ya da olmasın en önemli nokta doğru tanının en kısa sürede konulması. Acil servise kalp krizi şüphesi ile başvuran hastanın ayrıntılı muayene, tanısal test ve görüntüleme araçları ile tanısı kesinleştikten sonra katater laboratuvarına alınıp en kısa sürede koroner anjiyografi ile tıkalı damarın görüntülenmesi ve uygun şekilde stent ile açılması gerekiyor. Hastaların klinik durumlarına göre en az 1-2 gün sonra taburculukları planlanabiliyor. Kalp krizi geçiren Kovid-19 hastaları uygun tedavi ile 1’inci ayda mutlaka poliklinik kontrolüne başvurmasını öneriyoruz.

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Bu belirtiler varsa hekime başvurun!

Prof. Dr. Ömer Çelik

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ömer Çelik, hastaların özellikle Kovid-19 geçirdikten sonra göğüs orta hattında ve sol kola veya boyna vuran göğüs ağrısı, hareketle artan nefes darlığı, bayılma, çarpıntı atakları oluyorsa mutlaka kardiyoloji hekimi tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hastaların büyük çoğunluğunun belirtileri önemsemediğini aktaran Çelik, “Pandemi koşulları nedeniyle hastaneye geç başvurma gibi nedenler ölüm gibi istenmeyen sonuçları ortaya çıkarıyor. Özellikle 12 saati geçen kalp krizi tanısı, ileri evre kalp yetmezliği ve ölümle sonuçlanabiliyor” diye konuştu.