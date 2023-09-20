Türk cerrahların yaptığı robotik kalp ameliyatlarını çok sayıda ülkeden hekimler de canlı izledi: İzleyenleri izlerinden gidenleri çok olsun

Türk cerrahlarca göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya canlı yayında yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen hekimlerce canlı izlendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu, eğitime, Almanya, İngiltere, Irak, İran, Belçika'nın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan'dan cerrahlar katıldığını belirtti. Eğitime 25'ini yabancı, 175'i ise yurt içinden olmak üzere 200 hekim katıldı.

Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla CERRAHLARIMIZ DÜNYAYA FARKLARINI GÖSTERİYOR. Bazı kalp ameliyatlarını pek çok ülkenin hekimleri izliyor. Hocalarımız, ilgili cerrahlarımıza, yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına canlı yayında teknik hünerlerini görme fırsatı… pic.twitter.com/fehbCWVS8R

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla cerrahlarımız dünyaya farklarını gösteriyor. Bazı kalp ameliyatlarını pek çok ülkenin hekimleri izliyor. Hocalarımız, ilgili cerrahlarımıza, yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına canlı yayında teknik hünerlerini görme fırsatı tanıyarak eğitim veriyor. Son olarak, göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen hekimlerce canlı yayında izlendi. İzleyenleri, izlerinden gidenleri çok olsun."