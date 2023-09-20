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Hayat

Türk cerrahların yaptığı robotik kalp ameliyatlarını çok sayıda ülkeden hekimler de canlı izledi: İzleyenleri izlerinden gidenleri çok olsun

Türk cerrahlarca göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya canlı yayında yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen 200 hekim tarafından canlı izlendi. Sağlık Bakanı Koca, "Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla cerrahlarımız dünyaya farklarını gösteriyor. Bazı kalp ameliyatlarını pek çok ülkenin hekimleri izliyor. Hocalarımız, ilgili cerrahlarımıza, yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına canlı yayında teknik hünerlerini görme fırsatı tanıyarak eğitim veriyor. İzleyenleri, izlerinden gidenleri çok olsun" dedi.

Halil Akkoç
17:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Koca, ameliyatın görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, ameliyatın görüntülerini paylaştı.

Türk cerrahlarca göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya canlı yayında yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen hekimlerce canlı izlendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serkan Durdu, eğitime, Almanya, İngiltere, Irak, İran, Belçika'nın yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan'dan cerrahlar katıldığını belirtti. Eğitime 25'ini yabancı, 175'i ise yurt içinden olmak üzere 200 hekim katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla cerrahlarımız dünyaya farklarını gösteriyor. Bazı kalp ameliyatlarını pek çok ülkenin hekimleri izliyor. Hocalarımız, ilgili cerrahlarımıza, yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına canlı yayında teknik hünerlerini görme fırsatı tanıyarak eğitim veriyor. Son olarak, göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen hekimlerce canlı yayında izlendi. İzleyenleri, izlerinden gidenleri çok olsun."

#Fahrettin Koca
#Serkan Durdu
#Robotik kalp ameliyatı
32 dakika önce
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