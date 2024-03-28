Biruni Üniversite Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk: Aort yetmezliğinde uyguladığı yöntemle literatüre girecek

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Servet BİLGİN'in hikayesi, bu tıbbi başarının arkasındaki önemi vurguluyor. Yaklaşık dört yıl önce aniden rahatsızlanan Bilgin'e, İstanbul'da acil bir tıbbi müdahale gerekti. Aort damarı içeriden yırtılmıştı ve hızlı bir müdahale hayati önem taşıyordu. Ancak ailesi yanında değildi ve herhangi bir gecikme ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN'ın cesurca alınan kararıyla gerçekleştirilen başarılı operasyon, hastanın hayata dönmesini sağladı.

Aradan geçen dört yılın ardından Servet BİLGİN'in kalbi tekrar zorlanmaya başladı ve aort kapağı değiştirilmesi gerekti. Ancak göğüs kafesinin tekrar açılması riskliydi. TAVI yöntemi, bu tür durumlarda nadiren uygulanmaktaydı ve dünya genelinde sadece dört hasta bu yöntemle tedavi edilmişti. Biruni Üniversite Hastanesi, Prof. Dr. Murat Uğurlucan liderliğindeki ekibiyle bu zorlu operasyonu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dünyada da beşinci kez başarıyla uyguladı. Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN, yapılan tedavinin kalp ve damar cerrahisinin saygın yayın organları arasında yer alan Catheterization and Cardiovascular Inverventions isimli dergide yayınlanmak üzere kabul edildiği ve yakında literatüre gireceği ifade etti.