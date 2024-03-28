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Biruni Üniversite Hastanesi'nden Türkiye'de bir ilk: Aort yetmezliğinde uyguladığı yöntemle literatüre girecek

Biruni Üniversite Hastanesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek aort yetmezliğinde Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemini başarıyla uyguladı. Bu önemli gelişmeyle birlikte Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu operasyon, dünyada da beşinci kez gerçekleşmiş oldu.

13:10 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Biruni Üniversite Hastanesi, Türkiye'de bir ilk, dünyada 5. kez ! Aort yetmezliğinde TAVI yöntemi uygulandı
Biruni Üniversite Hastanesi, Türkiye'de bir ilk, dünyada 5. kez ! Aort yetmezliğinde TAVI yöntemi uygulandı
Biruni Üniversite Hastanesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek aort yetmezliğinde Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemini başarıyla uyguladı.

Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Servet BİLGİN'in hikayesi, bu tıbbi başarının arkasındaki önemi vurguluyor. Yaklaşık dört yıl önce aniden rahatsızlanan Bilgin'e, İstanbul'da acil bir tıbbi müdahale gerekti. Aort damarı içeriden yırtılmıştı ve hızlı bir müdahale hayati önem taşıyordu. Ancak ailesi yanında değildi ve herhangi bir gecikme ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN'ın cesurca alınan kararıyla gerçekleştirilen başarılı operasyon, hastanın hayata dönmesini sağladı.


Aradan geçen dört yılın ardından Servet BİLGİN'in kalbi tekrar zorlanmaya başladı ve aort kapağı değiştirilmesi gerekti. Ancak göğüs kafesinin tekrar açılması riskliydi. TAVI yöntemi, bu tür durumlarda nadiren uygulanmaktaydı ve dünya genelinde sadece dört hasta bu yöntemle tedavi edilmişti. Biruni Üniversite Hastanesi, Prof. Dr. Murat Uğurlucan liderliğindeki ekibiyle bu zorlu operasyonu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dünyada da beşinci kez başarıyla uyguladı. Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN, yapılan tedavinin kalp ve damar cerrahisinin saygın yayın organları arasında yer alan Catheterization and Cardiovascular Inverventions isimli dergide yayınlanmak üzere kabul edildiği ve yakında literatüre gireceği ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN,
"TAVI yöntemi bugüne kadar aort darlığı tedavisinde kullanılıyordu. Biz ilk kez aort yetmezliğinde kullanmış olduk. TAVI’de hastanın göğsü açılmadan, kalbi durdurulmadan, kasıktan girerek kateter aracılığıyla aort kapağı değiştiriliyor."
şeklinde yöntemin önemini belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN

Biruni Üniversite Hastanesi, son teknoloji tedavi yöntemleri ve alanında uzman hekim kadrosuyla, 617 yatak kapasiteli yeni hastanesiyle, tıp literatürüne girecek çalışmalarını sürdürerek tedavi alanında çığır açmaya devam edecek.



#Biruni Üniversitesi
#Tıp Fakültesi
#TAVİ Yöntemi
#aort yetmezliği
#Murat UĞURLUCAN
#Kalp ve Damar Cerrahisi
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