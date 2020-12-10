Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı kapı üzerindeki tahta hayatta tuttu
DİYARBAKIR

Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı kapı üzerindeki tahta hayatta tuttu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, koronavirüs geçirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan 41 yaşındaki kadın, bir binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Giriş kapısının üzerindeki tahta zemine çarpan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
İntihar eden kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
İntihar eden kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Diyarbakır’da koronavirüs geçirdikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan 41 yaşındaki kadın, bir binanın 13’üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Giriş kapısının üzerindeki tahta zemine çarpan kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı 256. sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 yaşındaki Ayşegül D., bir süre önce eşinden boşandı. Korona virüse yakalanıp hastalığı atlatan kadın, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Akrabasının oturduğu binaya gitti

İddiaya göre daha önce yaşadığı ve akrabasının bulunduğu siteye giden Ayşegül D., çatışa çıkmaya çalıştı. Çatı katının kilitli olduğunu gören kadın, daha sonra 13’üncü katta bina içerisindeki pencereye çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ayşegül D., bina giriş kapısının üzerinde bulunan tahta zemine çarptıktan sonra yere düştü.

Sesin duyulması üzerine bölgeye giden vatandaşlar Ayşegül D.’nin yerde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşegül D.’nin intihar ettiği apartmanda geçtiğimiz günlerde patileri kesilmiş vaziyette kedi bulunmuştu.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Abone Ol Google News
Mehter Marşı eşliğinde sergilendi

Mehter Marşı eşliğinde sergilendi

​Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu.
Sıcak görüntüler

Sıcak görüntüler

Azerbaycan'ın zafer gününden görüntüler gelmeye devam ediyor.
Tanklarla Baküye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Şükür namazı kıldılar

Şükür namazı kıldılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte dua etti.

Aşı olacak mı?

Aşı olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararını açıkladı.

Burası ne Norveç ne de İsveç

Burası ne Norveç ne de İsveç

​Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinde bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.