​Kovid-19 gibi küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyanın yangınlarla boğuştuğunu söyleyerek orman yangınlarının terör tehdidi gibi olduğunu söyledi. ATV ve A Haber ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir” dedi. Yangın çıkan bölgelerde kundakçılık yaptığı için tutuklanan bazı kişilerin ailelerinde PKK iltisakı tespit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
PKK BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
- (Yangınlarda terör şüphesi) Burada böyle bir endişe başından itibaren taşıdık ve bu endişenin arkasından bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu ve tutuklananların da ailesinde PKK’ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Geçen yıl Hatay’daki orman yangınlarında bu işi çok açık, net yaşadık. Böyle bir şey var mı, yok mu, bütün polis teşkilatımız, istihbarat örgütümüz bunu inceliyor. Terör örgütünü ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını yakından takip ediyoruz.
ARTIK KÜRESEL TEHDİT
Amerika’nın Kaliforniya’sı, Los Angeles’ı yanıyor, Rusya yanıyor, Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da ‘Rusya niye yanıyor’ demiyor, diyemez. Afrika’nın yarısı yanıyor. İklim koşullarının tahrik ettiği, ortaya koyduğu böyle bir durum söz konusu. Kanada’da 4 bin 579 adet yangın çıkmış. Kanada’da 750 bin hektar alan yanmış. İspanya’da 448 orman yangını çıkmış ve 57 bin 600 hektar alan zarar görmüş. İtalya’da 1085 yangın çıkmış, 42 bin hektar alan bundan etkilenmiş. Bunların hepsini görüp Türk siyaseti ona göre değerlendirmesi lazım.
BUNUN ADI YALAN TERÖRÜ
- Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir. Yalan terörü Türkiye’de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Adına algı operasyonu diyorlar. Bunun adı aslında yalan terörüdür. Bizim bir talihsizliğimiz var; Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor.