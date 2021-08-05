Gündem Kovid-19 gibi küresel tehdit
ANKARA

Kovid-19 gibi küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının aynı Kovid-19 salgını gibi küresel boyutta bir tehdit olduğunu söyledi. ATV ve A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir” dedi. Yangınlardaki terör şüphesini de araştırdıklarını kaydeden Erdoğan “Tutuklananların ailesinde PKK’ya iltisaklı olanların olduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kovid-19 gibi küresel tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyanın yangınlarla boğuştuğunu söyleyerek orman yangınlarının terör tehdidi gibi olduğunu söyledi. ATV ve A Haber ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir” dedi. Yangın çıkan bölgelerde kundakçılık yaptığı için tutuklanan bazı kişilerin ailelerinde PKK iltisakı tespit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın 'namertsin' zaten
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın 'namertsin' zaten
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP grup başkanvekili Engin Altay'ın 'Yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim' sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir helikopter, uçak gördüysem namerdim' diyor. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Sen konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor.' ifadelerini kullandı.

PKK BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

  • (Yangınlarda terör şüphesi) Burada böyle bir endişe başından itibaren taşıdık ve bu endişenin arkasından bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu ve tutuklananların da ailesinde PKK’ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Geçen yıl Hatay’daki orman yangınlarında bu işi çok açık, net yaşadık. Böyle bir şey var mı, yok mu, bütün polis teşkilatımız, istihbarat örgütümüz bunu inceliyor. Terör örgütünü ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet yalan terörü estiriyor
OYNAT 03:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet yalan terörü estiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, orman yangınları üzerinden siyaset devşirmeye çalışan muhalefet partilerine yüklenerek, 'Biz sadece yangınlarla savaşmıyoruz. Bakıyoruz ki bu ülkede muhalefet ayrı türlü bir sizinle mücadelenin içerisinde. 'Burada niye uçak yok, helikopter yok' gibi bir yalan terörü estiriyorlar.' dedi. Yangınlar konusunda belediyelerin ihmali olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yangın vs. olduğu zaman sorumluluk belediyenin itfaiye müdürlüğündedir. Antalya'da ve Muğla'da büyükşehir belediyeleri birinci derecede sorumlusudur.' ifadelerini kullandı.

ARTIK KÜRESEL TEHDİT

Amerika’nın Kaliforniya’sı, Los Angeles’ı yanıyor, Rusya yanıyor, Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da ‘Rusya niye yanıyor’ demiyor, diyemez. Afrika’nın yarısı yanıyor. İklim koşullarının tahrik ettiği, ortaya koyduğu böyle bir durum söz konusu. Kanada’da 4 bin 579 adet yangın çıkmış. Kanada’da 750 bin hektar alan yanmış. İspanya’da 448 orman yangını çıkmış ve 57 bin 600 hektar alan zarar görmüş. İtalya’da 1085 yangın çıkmış, 42 bin hektar alan bundan etkilenmiş. Bunların hepsini görüp Türk siyaseti ona göre değerlendirmesi lazım.

Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kareler
OYNAT 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

BUNUN ADI YALAN TERÖRÜ

  • Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir. Yalan terörü Türkiye’de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Adına algı operasyonu diyorlar. Bunun adı aslında yalan terörüdür. Bizim bir talihsizliğimiz var; Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli

Kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısının ardından dün akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin evine gitti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti” açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
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Muğlaya 5 milyon ek ödenek

Muğla'ya 5 milyon ek ödenek

Toplam kaynak 39 milyon liraya ulaştı.
Tarihimizde bir ilk

Tarihimizde bir ilk

Bakan Soylu görüntüyü paylaşarak duyurdu.
Yalan terörü estiriliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

Bakanlar orman yangını bölgesinde ortak açıklama yaptı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.

​Konya'daki katliamın faili Mehmet Altun yakalandı.

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