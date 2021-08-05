​Kovid-19 gibi küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyanın yangınlarla boğuştuğunu söyleyerek orman yangınlarının terör tehdidi gibi olduğunu söyledi. ATV ve A Haber ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir” dedi. Yangın çıkan bölgelerde kundakçılık yaptığı için tutuklanan bazı kişilerin ailelerinde PKK iltisakı tespit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a: Hiç şüphen olmasın 'namertsin' zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP grup başkanvekili Engin Altay'ın 'Yanan yerlerde bir tane helikopter gördüysem namerdim' sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir helikopter, uçak gördüysem namerdim' diyor. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Sen konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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PKK BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

(Yangınlarda terör şüphesi) Burada böyle bir endişe başından itibaren taşıdık ve bu endişenin arkasından bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu ve tutuklananların da ailesinde PKK’ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Geçen yıl Hatay’daki orman yangınlarında bu işi çok açık, net yaşadık. Böyle bir şey var mı, yok mu, bütün polis teşkilatımız, istihbarat örgütümüz bunu inceliyor. Terör örgütünü ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını yakından takip ediyoruz.

OYNAT 03:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet yalan terörü estiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, orman yangınları üzerinden siyaset devşirmeye çalışan muhalefet partilerine yüklenerek, 'Biz sadece yangınlarla savaşmıyoruz. Bakıyoruz ki bu ülkede muhalefet ayrı türlü bir sizinle mücadelenin içerisinde. 'Burada niye uçak yok, helikopter yok' gibi bir yalan terörü estiriyorlar.' dedi. Yangınlar konusunda belediyelerin ihmali olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yangın vs. olduğu zaman sorumluluk belediyenin itfaiye müdürlüğündedir. Antalya'da ve Muğla'da büyükşehir belediyeleri birinci derecede sorumlusudur.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ARTIK KÜRESEL TEHDİT

Amerika’nın Kaliforniya’sı, Los Angeles’ı yanıyor, Rusya yanıyor, Kanada yanıyor. Kimse kalkıp da ‘Rusya niye yanıyor’ demiyor, diyemez. Afrika’nın yarısı yanıyor. İklim koşullarının tahrik ettiği, ortaya koyduğu böyle bir durum söz konusu. Kanada’da 4 bin 579 adet yangın çıkmış. Kanada’da 750 bin hektar alan yanmış. İspanya’da 448 orman yangını çıkmış ve 57 bin 600 hektar alan zarar görmüş. İtalya’da 1085 yangın çıkmış, 42 bin hektar alan bundan etkilenmiş. Bunların hepsini görüp Türk siyaseti ona göre değerlendirmesi lazım.

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GÜNDEM Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

BUNUN ADI YALAN TERÖRÜ

Orman yangınları adeta Kovid-19 salgını gibi tüm dünyanın mücadele ettiği bir uluslararası tehdittir. Hatta bir terör tehdididir. Yalan terörü Türkiye’de var mı? Var. Kim yapıyor bu işi? Muhalefet yapıyor. Adına algı operasyonu diyorlar. Bunun adı aslında yalan terörüdür. Bizim bir talihsizliğimiz var; Türk siyaseti maalesef muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli

Kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısının ardından dün akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin evine gitti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından

açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.