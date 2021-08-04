Gündem Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı
ANKARA

Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pakdemirli, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı
Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli.

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurt genelinde devam eden yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pakdemirli, "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
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Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Milas yangının 5. gününde havadan böyle görüntülendi.

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Yunanistan'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın sonucu çok sayıda ev ve araba kullanılamaz hale geldi.

Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
OYNAT 00:59
Polis TOMA'ları yerleşim yerlerine 80 metre kala alevleri söndürdü
Marmaris ilçesine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkiinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.

Mahalle sakinleri 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. 7 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 3 TOMA hızlı şekilde olay yerine gelerek sık ağaçlarla kaplı alanda söndürme çalışması başlattı.

Polis TOMA'larının uzak mesafelere su sıkması ile alevler büyümeden söndürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen mahalle sakinleri 'Evlerimiz yanmadan TOMA'lar sayesinde yangın söndürüldü' dedi. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürüldü. TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel yangın için AMOS Mevkii'nde bekletildi.


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Bakan son durumu paylaştı

Bakan son durumu paylaştı

33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı.
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