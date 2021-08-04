Gündem Alevler santrale yaklaştı
MUĞLA

Alevler santrale yaklaştı

Milas yangınında Çökertme istikametinden gelen alevler Ören’deki Kemerköy Termik Santrali'ne 500 metre yaklaştı.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Alevler santrale yaklaştı
Dumanların Kemerköy Termik Santraline doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.

Milas Beyciler Mahallesinde başlayan ve Bodrum’a sirayet eden orman yangını Mazı, Çökertme ardından Milas Ören’deki Türk evleri sonrası Kemerköy Termik Santrali’ne yakın bir yerde seyrediyor.

AA

Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen orman yangını, Ören bölgesini duman altında bıraktı.

Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanların Kemerköy Termik Santraline doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, hidrojen tankları her ihtimale karşı boşaltıldı. Ayrıca bölgede tampon oluşturmak amacı ile ağaçlar kesildi, hendek oluşturuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez santralde incelemelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez santralde incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangının Kemerköy Termik Santrali’ne ilerlemesine karşı alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye gitti.

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