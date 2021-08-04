Alevler santrale yaklaştı

Milas Beyciler Mahallesinde başlayan ve Bodrum’a sirayet eden orman yangını Mazı, Çökertme ardından Milas Ören’deki Türk evleri sonrası Kemerköy Termik Santrali’ne yakın bir yerde seyrediyor.
Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen orman yangını, Ören bölgesini duman altında bıraktı.
Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanların Kemerköy Termik Santraline doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.
Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, hidrojen tankları her ihtimale karşı boşaltıldı. Ayrıca bölgede tampon oluşturmak amacı ile ağaçlar kesildi, hendek oluşturuldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangının Kemerköy Termik Santrali’ne ilerlemesine karşı alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye gitti.