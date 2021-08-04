Bu fotoğraf çok şey anlatıyor: Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele ettiler

Mahalle sakinlerinin toprak zeminde dinlendiği fotoğraf, dayanışmanın, orman sevgisinin, yangına karşı verilen mücadelenin bir simgesi olarak hafızalardaki yerini aldı.
Seydimeker Çatakdere bölgesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile giderek büyüdü. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, ekiplere en büyük destek her zamanki gibi bölge halkından geldi. Bölge halkı traktörüyle, su tankerleriyle gönüllü olarak yangın mahalline koştu.
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü.
Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.
Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının etkilendiği görüldü <br><br> Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü. Caminin çevresinde bulunan evler küle dönerken, caminin sadece dış duvarında duman izlerinin kalması şaşkınlık oluşturdu.
Yangında caminin pencerelerinde bulunan panjurların da ısıdan dolayı eridiği görüldü. Vatandaşlar tarafından şimdilik kullanılmayan camii, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.
Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış <br><br> Mahalle sakini Adem Özer, “Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Köyümüzün camisinin pencereleri ve plastikleri yanmış. Gerisinde bir hasar yok. Ama yine de bir toparlanması lazım. Duvarlarının boyanması lazım. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Erdik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz” sözlerine yer verdi.
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Orman yangınında onlarca evin yandığı mahallede caminin sadece duvarları zarar gördü
Mahalle küle döndü: Tek sağlam yapı görenleri şaşırttı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü. Caminin pencerelerinde bulunan panjurlar ise yangında eridi. Şu anda ibadete kapalı olan cami, yangıdan zarar gören vatandaşlara getirilen eşyalara ev sahipliği yapıyor. Çeşitli illerden getirilen yiyecek ve diğer malzemeler cami içerisinde toplanmaya başlandı.
Ormanlarının yandığını gören vatandaşların, vatanına, ormanına sahip çıkarak, sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelesi takdir topladı. Sabah saatlerine kadar süren mücadelede insanüstü gayret sergileyen ve ekiplere destek olan vatandaşlar, sahip çıktıkları vatan toprağına uzanarak dinlendi.
Toprak zemin üzerinde uyuyan vatandaşları görenler, bu durumun yangına karşı verilen mücadelenin ve dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirttiler.
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü.
Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.
7’nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları’ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor.
Marmaris'teki yangın 7'nci günde; alevler Delikliyol mevkisine sıçradı, 3 ev ve restoran tahliye edildi
Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.
2 Ağustos’tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı. Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.
Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.
Marmaris'teki yangın 7'nci günde: Alevler Delikliyol mevkisine sıçradı üç ev ve restoran tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler Turgut ile Selimiye mahalleleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği üç ev ve bir restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu.
Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi.
Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı.
Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı.
Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu.
Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik dedi.
Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik diye konuştu.
Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor
Muğla'nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.
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00:26
Antalya'da mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ekiplere övgüler yağdırdı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar ilerleyen yangın, helikopter ve uçakların yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan başarılı müdahalesi ile yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Mahallesi yanmaktan kurtarılan vatandaş ise ekiplere olan minnetini çektiği video ile gösterdi.
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01:11
"Yangına niye asker polis müdahale etmiyor" diyen Emre Kınay'a yerel halktan tepki: Herkes burada oturduğun yerden konuşma
Sanatçı Emre Kınay'ın 'Yangına niye asker polis müdahale etmiyor' çıkışına tepkiler sürüyor. Yangınla mücadele eden bir vatandaş Kınay'a cevap olarak bir video çekerek 'Oradan alçakça konuşmayla bu işler olmuyor. İftira atarak olmaz, polis de burada, asker de burada. Birşey yapacaksan gel burada mücadele et. Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin, ahmaksınız ahlaksızsınız' ifadelerini kullandı.
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00:54
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve dört günde söndürülen orman yangını 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Küçüklü Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Orman işçileri ve belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol atına alınarak, 31 Temmuz'da söndürüldü. Zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.
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00:59
Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı
Manavgat'ta yangın bölgesinde röportaj veren bir kadın, bölgede hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiye ekiplerinin olmadığını iddia ediyor.
O sırada uzaktan görüntüleri kaydeden bir vatandaş, bölgedeki itfaiye araçlarını ve TOMA'ları cep telefonuyla kaydederek, 'Önlem amaçlı tüm devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Ama bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp, çağırıp bazılarının istedikleri emelleri ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.