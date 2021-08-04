Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor. Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor. Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de yangın söndürme gemileri bu mücadeleye dahil oldu.

Tüm bunlara rağmen başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarında, devletin mücadelesini karalama kampanyaları başladı. Bu kampanyalardan biri de Manavgat'ta yaşandı.

İTFAİYE YOK YALANI

Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu. Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı. Daha bu millet ne yapsın diye isyan eden vatandaş, bu provokasyonu kayda alırken şu ifadeleri kullandı;

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OYNAT 00:59 Yangın bölgesinde önlem alınmadığını söyleyen kadını o sırada çekim yapan vatandaş yalanladı Manavgat'ta yangın bölgesinde röportaj veren bir kadın, bölgede hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiye ekiplerinin olmadığını iddia ediyor.



O sırada uzaktan görüntüleri kaydeden bir vatandaş, bölgedeki itfaiye araçlarını ve TOMA'ları cep telefonuyla kaydederek, 'Önlem amaçlı tüm devletin imkanları burada hazır bulunuyor. Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. Ama bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp, çağırıp bazılarının istedikleri emelleri ulaşması adına çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar.' ifadelerini kullanıyor.



Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak en çok izlenenler arasına girdi.

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"YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

"Şu an bir bayan ortalığı karıştırmak adına hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya hava aracının yangına müdahale etmediğini söylüyor. Görüyorsunuz! Oysa ki devletin tüm imkanları burada hazır bekliyor. Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor. Daha bu millet ne yapsın. İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istediği emellere ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar."

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