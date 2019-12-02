Gündem Kredi vaadiyle 900 emekliyi dolandıran 85 zanlıya operasyon
İSTANBUL

Kredi vaadiyle 900 emekliyi dolandıran 85 zanlıya operasyon

Kredi vaadiyle 900 emekliyi dolandıran 85 zanlıya operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Dolandırıcıların aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900'den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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