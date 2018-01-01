Kritik noktalara saldıracaktı: Kıskıvrak yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

İlk operasyonda Irak uyruklu D.A.A, F.H.E.M. ve A.B.E.A ile aynı adreste yapılan çalışmalarda Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "sigara kaçakçılığı" suçundan yakalama kararı bulunan Irak Uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Havacılık, metro ve demiryoluna saldıracaklardı

Adreste yapılan aramada dijital materyaller ile 1 tabanca namlusu, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu yapılan diğer operasyonda bir şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde Türkiye'de havacılık, metro ve demiryolu ulaşım sistemlerine yönelik eylem planlayan ve terör örgütünün Irak'a para aktarımı konularında faaliyet gösteren unsurlarıyla bağlantısının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. TEM ekipleri, Irak uyruklu M.H.F.E.M'yi gözaltına aldı.

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Ayrıca, DEAŞ terör örgütü içerisinde Irak ve Suriye'de kadı olarak faaliyet gösteren bir şüphelinin, ailesiyle yakın zamanda Suriye-Hatay sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Sakarya'ya geldiği dbelirlendi.

Şüphelinin, buradan yurt dışına kaçmayı planladığının belirlenmesi üzerine Serdivan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu İ.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.