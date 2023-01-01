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Küçük çocukla Belediye Başkanı Bahadır’ın gülümseten diyalogu: Az kalsın azar işitecektik
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın pazar ziyareti esnasında karşılaştığı küçük bir çocukla yaşadığı diyalog gülümsetti. Minik çocuk Başkan Bahadır’a “Suyumuzu sen mi kestin?” diye sorarken Başkan Bahadır “Yok ben kesmedim, ben yola bakıyorum” dedikten sonra gerçek kısa sürede ortaya çıktı. O anların videosunu Belediye Başkanı Bahadır, “Az kalsın azar işitecektik” notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşım beğeni ve esprili yorumları beraberinde getirdi.
14:19 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Belediye başkanıyla küçük çocuk arasındaki sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Belediye başkanıyla küçük çocuk arasındaki sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pazar ziyareti esnasında vatandaşlarla sohbet etti. Bu esnada minik bir çocuğu gören Bahadır elini uzattı ama çocuk
"Suyumuzu sen mi kestin?"
diye sorarak tepki gösterdi.

'BİZİM SUYU SEN Mİ KESTİN?'

Bahadır'ın tebessüm ettiği o anlarda belediye başkanı
"Suya ben bakmıyorum. Ben yola bakıyorum"
yanıtını verdikten sonra gülüşmeler yaşandı ve çocuğun annesine yönelerek
"Su mu kesik?"
diye sordu.

ÇOCUĞUN ANNESİ: SUYLA OYNUYOR DİYE VANAYI KAPATIYORUM

Çocuğun annesi Bahadır'a
"Suyla oynuyor vanayı kapatıyorum, 'belediye kesti' diyorum"
yanıtını verince gülüşmeler yaşandı.

  • Gülümseten diyalog şöyle:
  • Belediye Başkanı Bahadır:
    Efendim merhaba naber? İyi misin?
  • Küçük çocuk:
    O mu kesmiş? Sen bizim suyu mu kestin?
  • Belediye Başkanı Bahadır:
    Yo ben kesmedim valla. Suya ben bakmıyorum. Suya başkası bakıyor. Ben yola bakıyorum. Suyu ben kesmedim.
  • Belediye Başkanı Bahadır anneye:
    Su mu kesildi?
  • Anne:
    Çok sularla oynamayı seviyor. Vanaları kapatıyorum. Belediye kesti diyorum.

'AZ KALSIN AZAR İŞİTECEKTİK'

Sosyal medyada ise bu anların videosunu paylaşan belediye başkanı Bahadır "Az kalsın azar işitecektik!" notunu düşerek gülümseyen emojiyle paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da sevimli anların yaşandığını gösteren videoyu paylaşarak "Biri kesmiş işte" yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: ESPRİLER YAPILDI

Kısa sürede bu anları gösteren video hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı, sosyal medyada esprili yazışmaların yaşanmasına da neden oldu. Kimi vatandaşlar "Bilinçli seçmen hesap soruyor" yorumları yaparak esprili paylaşımlar yaptı.


#bahçelievler belediyesi
#hakan bahadır
#çocuk
#video
2 saat önce
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Küçük çocukla Belediye Başkanı Bahadır’ın gülümseten diyalogu: Az kalsın azar işitecektik
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