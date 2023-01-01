Küçük çocukla Belediye Başkanı Bahadır’ın gülümseten diyalogu: Az kalsın azar işitecektik

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Belediye başkanıyla küçük çocuk arasındaki sohbet sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada ise bu anların videosunu paylaşan belediye başkanı Bahadır "Az kalsın azar işitecektik!" notunu düşerek gülümseyen emojiyle paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da sevimli anların yaşandığını gösteren videoyu paylaşarak "Biri kesmiş işte" yorumunda bulundu.
Kısa sürede bu anları gösteren video hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı, sosyal medyada esprili yazışmaların yaşanmasına da neden oldu. Kimi vatandaşlar "Bilinçli seçmen hesap soruyor" yorumları yaparak esprili paylaşımlar yaptı.