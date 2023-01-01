Küçük çocukla Belediye Başkanı Bahadır’ın gülümseten diyalogu: Az kalsın azar işitecektik

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazar ziyareti sırasında vatandaşlarla konuşurken bir çocuğun tepkisiyle karşılaştı. Minik çocuk sık sık sularının kesildiği için "Sen bizim suyu mu kestin?" diye sordu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.