Gündem Küçük çocuklara kapkaç yaptırıyorlardı Ümraniyedeki çete çökertildi
İSTANBUL

Küçük çocuklara kapkaç yaptırıyorlardı: Ümraniye'deki çete çökertildi

Ümraniye’de banka şubesi önünde beklettikleri küçük çocukları kullanarak banka ve tapu işlemlerini yapan vatandaşların toplamda 400 bin lirasını çaldıran 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuk şüphelilerin kaçış anı kameralara yansırken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Zanlılar mahkemeye götürülüyor.
Zanlılar mahkemeye götürülüyor.

4 Aralık tarihinde Ümraniye İMES Sanayi Sitesi’nde 4 şüpheli 18 yaşından küçük çocukları kullanarak banka takipli suçlar için kullandı. Bu çocukları banka, tapuda satış işlemlerinin yapıldığı yere götüren şüpheliler, çocukları elinde yüklü miktarda para olan vatandaşların peşine düşürdü. Takibi gerçekleştiren çocuklar kapkaç ve zorlama suretiyle vatandaşların yaklaşık 400 bin lira parasını çalarak kayıplara karıştı. Çocuk şüphelilerin kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Olayın ardından vatandaşların şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Şüphelilerin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yaptırdı. Yapılan takip sonucunda çocukları suça sürükleyen 1’i çocuk 4 şüpheli, polis tarafından dün yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Vedat P. ve B.P. (SSÇ) emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin metruk binaları kullandığı belirlendi
Öte yandan, şüphelilerin genel olarak temas etmeden, teknik araçlara takılmamak adına yüksek derecede tedbir aldıkları ve mernis adresleri dışında özellikle mega kentin suç oranını yüksek olduğu mahalle içlerinde metruk ya da hiç kaydı bulunmayan adreslerde bimekan şahıslar olarak ikametlerini sağladıkları öğrenildi. Herhangi bir kolluk tarafından yakalanmalarına yönelik çalışma olduğu zaman ise bu tür yerlerde kaçışlarının çok yüksek olduğu tespit edildi.

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