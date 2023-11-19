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Küçükçekmece’de böcek ilaçlaması yapılan binadaki dört kişi zehirlendi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde beş katlı bir binada yapılan böcek ilaçlaması sonrası dört kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18:02 - 19/11/2023 Pazar
AA
Küçükçekmece'de bir binada oturan dört kişi böcek ilacından etkilendi.

Küçükçekmece'de bir binada oturan dört kişi böcek ilacından etkilendi.

İstanbul Küçükçekmece’de böcek için ilaçlama yapılan binadaki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi’ndeki 5 katlı binadaki bir dairede, böcek için ilaçlama yapıldı. İlaçlama sonrası apartman sakinleri gelen kötü koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri zehirlenme şüphesiyle 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Esnaf Recep Sak, binada yapılan ilaçlamadan bazı kişilerin etkilendiğini söyledi.

İncelemelerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.



#böcek ilaçlaması
#Küçükçekmece
#zehirlenme şüphesi
26 dakika önce
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