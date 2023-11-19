Küçükçekmece’de böcek ilaçlaması yapılan binadaki dört kişi zehirlendi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı" denildi.