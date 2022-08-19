Küçükçekmece'de kira zammı kavgası: 13 kişi yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Bir sitenin giriş katındaki kafenin kirasına site yönetimi yüksek oranda zam yapmak istedi.

Kafe sahipleriyle, site yönetimin arasında bir süredir zam nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Bugün ise kalabalık grupla kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

DHA

"SİLAH SESLERİ DUYULDUĞUMDA AŞAĞI DOĞRU KAÇTIK"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benimde içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktu" dedi.

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DHA

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 13 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dakikalarca süren kavgaya polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği görülüyor. Kavga dakikalarca sürdü polis tarafları ayırmakta güçlük çekiyor.

FOTOĞRAF 11 Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Hastalardan 115’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerden iyi haber bekleniyor. Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor. Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları tedirgin ediyor. Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları tedirgin ediyor. Şebeke suyunu kullanamayan ve korku dolu günler yaşayan vatandaşlar, köyden şehir merkezine göç etmeye başladı. Sessizliğin hakim olduğu Yuva köyünde kalan vatandaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyorlar. Kanlı ishal ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma Keskinkılıç (70), \"İçim rahat değil. Suya elimi bile süremiyorum. Korkuyorum. Hazır suyla banyo yapıyorum. Hazır suyla banyo ne kadar olur. Bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Herkes taşındı. Kimseler yok. Burada kalsalar ne yapacaklar? Pis suyu mu içecekler? Ben de taşınalım diyorum. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ev alsak paramız yok. Ev kirası çok pahalı\" dedi. Torunu ve gelininin de hasta olduğunu gözyaşları içinde anlatan Seher Kavcıoğlu (74), \"Ben buraya geleli 40 sene oldu. Böyle bir şey görmedim. Ne olacak bu mahallenin hali? Yukarı ve Aşağı Yuva’da bir şey olmuyor da burada neden oluyor? Bunun bir nedeni var. Bir şey yaptılar. Millet kiraya gidiyor. Kiraya gidebilecek var, gidemeyecek var. Ben kiraya gitsem nasıl ödeyeceğim? Karşıdaki komşu gitti. Yukarıdaki gidecek. Kiracı vardı gitti. Milletin çocukları 1 aydır Ankara’da. Benim torunum, gelinim hasta oldu. Hepimiz can taşıyoruz. Benim torunum, gelinim ölseydi ne yapardım? Herkes evini satıp gitmeye karar verdi. Köyden cenaze çıkmış gibi sessiz kaldı. Oğlum sabah işten geldi, banyo yapmadan yattı çocuk. Su gelmiyor. 1 haftadan beridir su yok. Çaypınar köyünde kızım var. Oradan doldurduk suları. Taşıma suyla ne zamana kadar idare edeceğiz?\" diye konuştu. 141 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde toplu göç başladı: Elimi suya süremiyorum Bolu'da bir kişinin öldüğü ve 141 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlar zehirlenme korkusuyla evlerini terk ederek, şehir merkezine yerleşmeye başladı. Köyde yaşamaya devam edenler çözüm bulunmasını isteyerek, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

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