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ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı?

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı. İşte ÖSYM 2024 ALES/1 sonuç sorgulama ekranı.

15:13 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:13 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES sonuçları açıklandı mı?
ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES/1 sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite mezunu olan adayların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES/1 sınavı 21 Nisan'da tamamlandı. Sınav sonrası gözler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için bekleyiş sona erdi. 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları bugün (8 Mayıs) ilan edildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

#ALES
#ALES sınav sonuçları
#ÖSYM
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