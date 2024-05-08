Yapay zeka geleceğin mesleklerini şekillendiriyor. Yükseköğretim Kurulu'nun girişimleriyle Türkiye'deki 20 üniversitede yapay zeka bölüm haline gelecek. Açılacak ön lisans ve lisans programları 2024-2025 öğretim yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzuna dahil edilecek. Peki hangi üniversitede yapay zeka bölümü var? İşte yapay zeka önlisans ve lisans programları.