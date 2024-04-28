Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu temel stratejilerinden bir tanesi Türkiye'de ön lisans ve lisans programlarında istihdamla alakalı zayıflayan programların yerine öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan onlara yeni bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak programlarımızı üniversitemizde açmaktır." açıklamasında bulundu.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ VAR?

Açılacak ön lisans ve lisans programları 2024-2025 öğretim yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzuna dahil edilecek. Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak yapay zekayla ilgili yüksek lisans programımız bulunmakta. Dünya yapay zekayla ilgili tarafa doğru yöneliyor. Bizde burada fırsatı kaçırmamak istiyoruz ülke olarak." derken Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Hamdullah Çavulcı ise şunları dedi:

"Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü kurduk. Bu sektörlerde çalışacak ara eleman yetiştirmek için de meslek yüksek okullarında iki yıllık programlar açmayı düşünüyoruz." Yeni öğretim yılında üniversitelerde yapay zekaya yönelik 21'i lisans olmak üzere 71 yeni program açılacak.

YÖK Başkanı Özvar’ın verdiği bilgiye göre lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler ise şu şekilde:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi.

YENİ AÇILACAK YAPAY ZEKA ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1) Yapay Zekâ Operatörlüğü

2) Büyük Veri Analistliği

3) Otonom Sistemler Teknikerliği

4) Dijital Dönüşüm Elektroniği

5) Robotik ve Yapay Zekâ

6) Oyun Geliştirme ve Programlama

7) Bulut Bilişim Operatörlüğü

8) İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü

9) Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

10) İnsansız Araç Teknikerliği

11) Ön-yüz Yazılım Geliştirme

12) Arka-yüz Yazılım Geliştirme

YENİ AÇILACAK YAPAY ZEKA LİSANS PROGRAMLARI

1) Bilişim Sistemleri Teknolojileri

2) Bilgi Güvenliği Teknolojisi

3) Veri Bilimi ve Analitiği

4) Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

5) Yazılım Geliştirme



